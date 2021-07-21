Сергей Шубенков о допинговом скандале: Такого не может быть

Сергей Шубенков со своим тренером Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков накануне старта Олимпиады в Токио в своем интервью «Р-спорт» рассказал о том, как узнал о допинге в своих анализах и как после этого готовился к сезону.

- Первая мысль – что такого не может быть. В принципе не может быть, - говорит спортсмен. - А вторая… Пятнадцать лет паранойи зря прошли (смеется). Последние годы, когда в столовую на сборах приходил, кефир из общей посуды себе не наливал. Реально боялся. В кафе ходил в те места, где меня не знают.

В какой-то момент Шубенков поймал себя на мысли, что действительно стал параноиком, но со временем смирился.

Когда пришло обвинение в том, что допинг-проба не чиста, сразу стали выяснять что за препарат там выявили, и в результате очень быстро установили лекарство. Затем вышли на уважаемого адвоката Майка Моргана, который в свое время работал с Марией Шараповой. Вместе стали восстанавливать цепь событий, предшествующих сдаче анализов.

- Это было, конечно, самое тяжелое, что надо было сделать – вспомнить обычный день, один из многих, но оказавшийся очень важным, - продолжает Сергей.

Как выяснилось, именно прием препарата произошел накануне визита допинг-офицера. Пока ситуация разрешалась, все вокруг, включая самого спортсмена, были в сильнейшем стрессе.

- И тренер нервничал, и родные переживали. Ходили как на иголках. Это мешало больше, чем сама история, - говорит Шубенков.

Во время расследования легкоатлету приходилось писать уйму объяснительных, делать справки и сейчас уже сложно сказать, что было тяжелее – морально все это пережить или вынесли бумажную волокиту.

- Естественно, обжегшись на молоке, на воду дуешь, и я не хочу повторения такой истории. Паранойя моя теперь усилится, - смеется спортсмен.

И вот в такой напряженной обстановке легкоатлету приходилось готовиться к сезону. Сейчас пока еще не все гладко – бег неровный.

- Где-то получилось разбежаться, но не получилось в конце накатить. Где-то наоборот. Нюансы такие, в общем, присутствуют. База-то есть, она заложена, форма хорошая. Надо это все только в кучу собрать, выровнять. Здесь бы и помогло несколько соревнований. Но уже ладно, в Новогорске доберем, - резюмирует спортсмен.

Для самого же себя Сергей Шубенков поставил задачу, что на Олимпиаде он должен завоевать золотую медаль.

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