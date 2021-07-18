Легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что взял с собой на Олимпиаду в Токио

Сергей Шубенков Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, без чего он не представляет свои поездки и поэтому взял на время путешествия в Токио, где пройдут Олимпийские игры.

В эти дни в Токио отправляю большую часть российских спортсменов. Там они пробудут до старта Олимпиады, успеют акклиматизироваться, а пока до начала соревнований будет свободное время, атлеты смогут настроиться морально. В этом им помогут вещи, вез которых они не представляют своей жизни. О чем именно идет речь, члены национальной сборной России рассказали пресс-службе Олимпийского комитета России.

В частности, легкоатлет Сергей Шубенков прихватил с собой настольную игру, книгу и подушку.

- Настольная игрушка 7 Wonders Duel. Понятия не имею, с кем и когда получится в нее порубиться, но с собой везу. Подушка для самолета – вещь исключительно для поездок, дома не пользуюсь вообще. Взял перечитать «Сезон гроз» Сапковского, - говорит спортсмен.

Его коллеги тоже прихватили милые сердцу вещи: телефоны, мед, книги для чтения, ежедневники, ноутбуки и планшеты, наушники для музыки, гаджеты для восстановления и многое другое.

Напомним, перенесенные из-за пандемии коронавируса с прошлого года Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа. От Алтайского края на соревнованиях выступят Сергей Шубенков (бег с барьерами), Сергей Каменский (пулевая стрельба), Ирина Андреева (гребля) и Ильяс Куркаев (волейбол).

Для Сергея Шубенкова эта Олимпиада станет второй, хотя могла бы быть третьей. Впервые он побывал на Играх в 2012 году в Лондоне, но там стал всего лишь 12-м. В 2016 году из-за допингового скандала легкоатлетическую сборную России отстранили, но в результате наш земляк получил компенсацию. Общая сумма «отступных» на 42 легкоатлета составила около 40 миллионов рублей.

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