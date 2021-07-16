Почти 1000 алтайских родителей получили отказ в кэшбеке на детский отдых в лагере

При выполнении всех условий деньги приходят в течение пяти рабочих дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 5000 алтайских семей получили кэшбек на детский отдых летом. Общая сумма выплат составила порядка 18 млн рублей. Однако почти 1000 родителей пришел отказ, потому что они оплатили путевку до начала кампании, то есть до 25 мая. Могут ли они все же рассчитывать на кэшбек, пояснил министр образования Алтайского края Максим Костенко во время пресс-конференции 15 июля.

Возврат по программе «кэшбек» возможен при выполнении определенных условий. Во-первых, лагерь должен самостоятельно или через туроператора быть подключен к программе, во-вторых, оплата путевки должна пройти после 25 мая по карте системы «Мир», подключенной к программе лояльности. При выполнении всех условий деньги приходят в течение пяти рабочих дней.

Как отметил Максим Костенко, кэшбек не распространяется на путевки, которые были оплачены до 25 мая и частично компенсированы из регионального бюджета. Такое постановление правительство России подписало 11 июня 2021 года.

– Мы направили обращение в министерство просвещения за разъяснением ситуации. С этой же проблемой обратились и другие регионы, ведь эта ситуация касается всей страны. Нам кажется, что будут изменения в плане расходования средств. Мы не теряем надежды и просим родителей набраться терпения, – пояснил Максим Костенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух детских лагерях на Алтае обнаружили случаи заражения ковидом. Инфицированных зарегистрировали в лагерях в Шипуновском и Бийском районах.

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