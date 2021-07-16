Мошенники подавали заявки на мелкие суммы от 7 до 15 тысяч рублей, деньги перечисляли на чужие карты Фото: Олег УКЛАДОВ

Четверо молодых барнаульцев увели у «микрозаймов» больше полумиллиона рублей. Они брали мелкие займы и выводили деньги через чужие карты. Их схема работала полгода, но потом их вычислили, сообщает краевое управление МВД.

- С июля 2019 года по январь 2020 года четверо жителей Барнаула (1989, 1991, 1994 , 1997 годов рождения), используя данные 40 человек из Москвы и Московской области, на сайтах микрофинансовых организаций оформляли заявки на получение займов, - рассказали полицейские.

Они подавали заявки на мелкие суммы от 7 до 15 тысяч рублей, деньги перечисляли на чужие карты, оформленные на случайных людей и снимали через банкоматы. Несмотря на хитрую схему, в которой они не оставляли своих данных, парней вычислили. По всей вероятности, полицейские изучили камеры видеонаблюдения и смогли установить личности подозреваемых.

Сейчас они проходят по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Двое сидят в СИЗО, один под домашним арестов, еще один под подпиской. У них изъяли более 200 тысяч рублей, ювелирные украшения на сумму 200 тысяч рублей, легковой автомобиль БМВ, ноутбук и сотовые телефоны. Дело передано в суд.

Тем временем, мошенники обкрадывают не только организации, ежедневно в крае жители лишаются десятков, а то и сотен тысяч рублей. Рекродсменом стала 88-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам 4 млн рублей.

Помните, чаще всего мошенники представляются сотрудниками безопасности банка и заявляют, что на вашем счете происходят подозрительные операции и деньги необходимо куда-то перевести для «их сохранности».

Не передавайте персональных данных, номеров карт, иных сведений, касающихся ваших счетов и вкладов, а так же не называйте CVC-код.

Не совершайте никаких действий с картами у банкоматов под диктовку неизвестных.

Знайте, что даже реальный номер банка легко сформировать за счет программы подмены номера. Положите трубку, сделайте ответный звонок или позвоните в полицию.

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