Когда на Алтае наступит пик третьей волны COVID-19

Фиксируют свыше 3 тыс. вызовов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших COVID-19, в регионе серьезно возросла нагрузка на скорую помощь. Об этом, а также о том, когда третья волна коронавируса может достигнуть своего пика, на пресс-конференции 14 июля рассказали министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Вызовов все больше

Сейчас скорая помощь в регионе испытывает почти пиковую нагрузку. Темпы прироста инфекции более интенсивны, чем в прошлый период. В октябре-ноябре прошлого года она испытывала сверхнагрузку. Тогда в нее поступало более 3 тыс. вызовов. На этой неделе снова достигли этого уровня.

– Количество тяжелых пациентов отличается от осеннего периода. Сегодня на ИВЛ находятся уже 195 человек, это выше, чем даже на пиках прошлого года Тяжесть течения, быстротечность этого заболевания, когда пациент поступает в стационар, конечно же, отличается от осеннего варианта ковида, – отметил министр.

Он добавил, что развернули ковидные госпитали, мониторят уровень загруженности коечного фонда, при необходимости перераспределяют медицинское оборудование. По последним данным, минздрав края развернул 4485 коек, к кислороду подключены 3244. Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3158 человек.

Пик третьей волны

Ульяна Калинина отметила, что ситуацию держат на контроле и постоянно отслеживают и строят примерный прогноз.

– Инфекция новая и все еще не до конца неизученная. Зачастую она ведет себя по-другому, чем в случае эпидемиологических подъемов респираторных инфекций, заболеваемости гриппов и так далее. Какие-либо однозначные прогнозы строить сложно. В течение ближайших двух недель ситуация должна стабилизироваться, – сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Дмитрий Попов добавил, что регион близок к тому, чтобы выйти на пик по заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что ограничение плановой медпомощи зависит от эпидемиологической обстановки в Алтайском крае. такой вариант возможен, однако пока его не рассматривают. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оказание плановой медпомощи могут ограничить в Алтайском крае

Глава алтайского минздрава также рассказал, каких специалистов не хватает (подробнее)