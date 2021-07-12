На Алтае пьяный тракторист выстрелил из ружья в подростка и его друга

Полицейским уже удалось задержать подозреваемого Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 11 июля гулянка в кафе Ребрихинского района завершилась стрельбой. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, ранены два молодых человека, один из них несовершеннолетний.

По данным следствия, во время отдыха в кафе между двумя незнакомыми мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Известно, что оба были пьяны. Одним из конфликтующих оказался 23-летний мужчина. В соцсетях пишут, что он работает трактористом.

- После конфликта подозреваемый на автомобиле приехал домой и, взяв, ружье, стал искать обидчиков. Увидев компанию молодых людей на одной из улиц села, подозреваемый не менее пяти раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших, - отметили в управлении.

Молодым людям удалось скрыться от вооруженного мужчины в одном из домов, но двоих парней злоумышленнику все же удалось серьезно ранить. Один из пострадавших - несовершеннолетний. Он и его раненный товарищ сейчас находятся в больнице.

Полицейским уже удалось задержать подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия и собирают доказательства по делу.

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