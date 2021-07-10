Жестоких вымогателей будут судить в Алтайском крае

Они частично признали свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Двух мужчин будут судить за вымогательство в Барнауле. Приятели избивали свою жертву, запугивали и даже угнали автомобиль. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Елена Тихомирова.

По версии следствия, в июне 2020 года барнаульцам стало известно, что мужчина заниматься распространением наркотиков. Приятели решили его шантажировать, угрожали и били.

– При этом, один из обвиняемых, согласно отведенной роли, выдвинул в адрес потерпевшего требование о передаче денег в размере 100 000 рублей и высказал в качестве угрозы, распространение сведений, позорящих барнаульца, – отметили в ведомстве.

Мужчина на этом не остановились, чтобы окончательно запугать жертву, они угнали его автомобиль и сказали, что вернут машину только, когда им заплатят. В итоге барнаулец не выдержал всех издевательств и обратился в полицию.

– Обвиняемые вину в совершении преступлений признали частично. При этом, оба ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности, должных выводов не сделали. В указанном обвинительном заключении, помимо прочего, им также вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 158.1 и 161 УК РФ, – добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что банда вымогателей держала в страхе воинскую часть в алтайском городе Алейск. ОПГ возглавлял Олег Пигарев по прозвищу «Пигарь», его обвиняли в серии вымогательств, грабежей, мошенничеств и похищении людей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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