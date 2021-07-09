Жара и мало дождей: погода в Алтайском крае до конца июля 2021

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Температура воздуха в июле 2021 года в Алтайском крае ожидается выше нормы на 2-2,5 градусов. О том, какой именно будет погода во второй месяц лета «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Погода в июле 2021 года в Алтайском крае

– Аномально жаркая погода, которая началась 29 июня, закончилась 6 июля, произошел спад жары. После этого с 11 по 13 июля температура воздуха в дневные часы вновь повысится до 27-32 градусов. В дальнейшем в Алтайском крае ожидается ощутимое похолодание, – сказала синоптик.

В целом июль 2021 года в Алтайском крае будет теплее нормы. При этом эксперт отметила, что месячная норма осадков ожидается меньше нормы. Лишь по крайнему востоку около нормы.

– Дожди различной интенсивности, местами с грозами, ожидаются в большинстве дней второй декады и отдельные дни первой и третьей декады июля в Алтайском крае, – отметила Людмила Сырых.

Каким был первый месяц лета на Алтае

Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на пресс-конференции ТАСС добавила, что в первой декаде июня в Алтайском крае была преимущественно засушливая погода, которая, в том числе, неблагоприятно влияла на сельское хозяйство региона. При этом во второй декаде первого летнего месяца в регионе был очаг холода. Температура воздуха была ниже нормы на 1-2 градуса.

Осадки носили разнообразный характер, что свойственно летнему сезону.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой именно будет погода в Алтайском крае в ближайшие дни. Подробнее об этом можно прочитать здесь.