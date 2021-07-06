Стало известно, когда дожди и грозы сменят жару в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 6 по 13 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Затянувшаяся жара в Алтайском крае спадет и сменится дождями уже в ближайшие дни. О причинах такой погоды, а также о том, какой именно она будет, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В конце дня во вторник, 6 июля, и сутки 7 июля через Алтайский край пройдет двойная система холодных фронтов. В связи с этим прогнозируют дожди, местами сильные ливни и грозы. В отдельных районах возможен град и усиление ветра.

– В Алтайском крае спадет жара и температура снизится. Ночью она будет колебаться от +10 до +17 градусов. Днем ожидается +22…+27 градусов, – отметила синоптик.

Передышка будет короткой, вскоре после этого температура воздуха в Алтайском крае вновь пойдет на повышение. Уже с 11 по 13 июля воздух прогреется до +27…+32 градусов. Периодически возможны кратковременные дожди.

– После этого ощутимое понижение температуры в Алтайском крае произойдет только после 13 июля, – резюмировала синоптик.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 6 по 8 июля

Вторник, 6 июля

Днем в Алтайском крае столбик термометра покажет +31...+36 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу сильные дожди, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе местами шквалы 17-22 м/с.

Среда, 7 июля

Ночью в регионе прогнозируют +16...+21 градус, местами по западу до +10 градусов. Дожди, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах местами шквалы 18-23 м/с.

Днем в Алтайском крае столбик термометра покажет +22...+27 градусов. Дожди, грозы, местами по востоку сильные дожди, град. Ветер северный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

Четверг, 8 июля

Ночью в регионе прогнозируют +9...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае столбик термометра покажет +22...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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