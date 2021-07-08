Прыгали с плота: на Алтае утонула 8-летняя девочка

Дети прыгали с плота Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В поселке Алтай погибла 8-летняя девочка, ЧП произошло 6 июля, сейчас региональный следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту утопления 8-летней девочки в искусственном пруду в Калманском районе, - рассказали следователи.

Три девочки пошли на пруд в сопровождении матери одной из них. Там же купались местные мальчишки. На берегу они нашли самодельный плот, дети играли на мелководье, прыгали в воду. Незаметно плот отнесло на глубину и в какой-то момент он перевернулся.

Это увидела женщина, которая сопровождала детей, она бросилась в воду, смогла вытащить двух девочек. К несчастью, третья девочка сразу утонула, ее тело нашли лишь на следующий день.

В конце мая в этом же районе (село Новороманово) утонули два мальчика 11-ти и 12-ти лет. Дети пошли на пруд без присмотра взрослых. На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб.

Жителей просят всегда помнить о правилах безопасности при нахождении вблизи водоемов, не оставлять детей одних вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!