Решили покататься на плоту: Два мальчика утонули в алтайском озере

Тела детей доставали водолазы. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае утонули два мальчика – одному из них 11 лет, другому – 12. ЧП произошло вечером 23 мая в селе Новороманово Калманского района. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет в пруду находящегося в селе Новороманово Калманского района, - пишет ведомство.

Плот Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

На улице стояла 30-градусная жара, дети гуляли одни. По словам матери одного из погибших мальчиков, ее сын забегал днем попить воды домой, и больше она его не видела. Вечером ей позвонили, сказали, что он утонул.

Мальчишки пошли на пруд, плавать ни один, ни другой не умели. Но на берегу лежал деревянный плот, сколоченный из поддонов. Они решили покататься, отплыли на середину пруда, но тут 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате оба ребенка погибли.

Все это видел другой деревенский мальчик, который находился на берегу. По его словам, он хотел помочь, уже разделся, чтобы прыгнуть воду, но понял, что не успеет доплыть – до детей было около 50 метров, а сами они уже скрылись под водой. Тела доставали водолазы.

- Купаться следует только в специально оборудованных местах (на сегодняшний день открытых пляжей в регионе нет). Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Кроме того, не смотря на достаточно жаркие дни, вода ещё слишком холодная, - предупреждают спасатели.