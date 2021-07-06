Перенесли без осложнений. Более 200 человек в Алтайском крае заболели ковидом после прививки

В ближайшее время в регионе ожидается поставка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Фото: Олег УКЛАДОВ

Чуть больше 200 человек в Алтайском крае после прививки заболели коронавирусом. Об этом рассказала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова на пресс-конференции 5 июля.

– Заболевшие после прививки быстро выздоровели, у них не было осложнений и тяжелых последствий, – сказала Переладова.

Также, по ее словам, в крае не было зарегистрировано осложнений и от самой вакцины.

Не подошла одна вакцина – можно попробовать другую

Сейчас в регионе в обороте находится три вида вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Жители края могут выбирать, какой препарат поставить при наличии его в медучреждении. После укола привитым рекомендуют еще некоторое время посидеть в больнице на всякий случай, ведь одно из самых страшных последствий – это анафилактический шок.

– Если на первый компонент вакцины возникла та или иная реакция, рассматривается вопрос о продолжении вакцинального курса другой вакциной, которая сегодня имеется в регионе. На эту тему специалисты очень долго дискутировали и пришли к выводу, что при отсутствии противопоказаний прививаться другой вакциной можно, – рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Ревакцинация возможна

В Минздраве Алтайского края допускают возможность ревакцинации для тех, у кого с момента предыдущей прививки прошло уже полгода.

– Конечно, в настоящее время мы все-таки должны отдавать приоритет тем жителям нашего края, которые не болели, еще не вакцинированы и именно на них сейчас максимально должно быть направлено наше внимание. Но вместе с тем, если гражданин желает вакцинироваться повторно, то это возможно, – заверила Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края.

В ближайшее время в регионе ожидается поставка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ею планируется прививать переболевших и уже привитых жителей края.

Прививка не делает человека заразным

Мнение, что привившийся человек автоматически становится переносчиком коронавируса ошибочно, уверяют медики.

– Привитый не заражает окружающих, – говорит замглавы краевого Минздрава Наталья Белоцкая. – Этого не было, нет и не будет, потому что живой вирус в вакцинах не присутствует. Если человек контактировал с инфицированным пациентом, то в таком случае да, он может заболеть.

Специалисты отмечают, что прививка не защищает на 100% от заражения COVID-19, но вакцинация профилактирует тяжелое течение болезни и летальный исход.

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