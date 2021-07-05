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Здоровье5 июля 2021 11:30

В Алтайском крае решается вопрос об обязательной вакцинации

Прививаться обяжут отдельные категории граждан
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Под волну обязательной вакцинации попадут не все.

Под волну обязательной вакцинации попадут не все.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой в Алтайском крае будет решен вопрос о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Соответствующий проект постановления уже подготовлен и находится на рассмотрении и согласовании. Об этом сообщила на пресс-конференции 5 июля Ульяна Калинина, замглавы регионального Роспотребнадзора.

– На текущей неделе решение будет принято, – заявила Ульяна Калинина.

Обязательная вакцинация коснется работников сфер образования, здравоохранения, оказания услуг и госслужащих. Как отметила Калинина, сейчас наблюдается рост числа заболевших коронавирусом среди работников торговли и сферы услуг. Зараза все чаще поражает работоспособное население в возрасте 30-49 лет.

При этом, как подчеркнула Калинина, решение о вакцинации остается добровольным, однако в случае принятия постановления работодатель может сам принимать решение, отстранять непривитого сотрудника от работы или нет.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию ввели в Республике Алтай. Постановление об этом подписал главный государственный санитарный врач региона. До 30 июля эти работники, указанные в документе, должны поставить первую прививку или однокомпонентную вакцину. Вторую – до 30 августа.

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