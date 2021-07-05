Отдыхали с друзьями: в Алтайском крае утонули пять человек за неделю

Жителей предупреждают об опасности. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За прошедшую неделю в Алтайском крае утонули пять человек. Происшествия произошли в разных районах. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- Душная и жаркая погода толкает людей на пляжи и несанкционированные места отдыха у воды. По предварительной информации, только за последнюю неделю утонуло 5 человек, - рассказали спасатели.

Так, на озере Горьком в селе Лебяжье из воды извлекли тело 76-летнего мужчины, который отдыхал с компанией на берегу. В селе Вылково Тюменцевского района в реке Кулунда утонул 59-летний мужчина, а в барнаульской Власихе утонула 34-летняя женщина.

В запрещенных местах

Все они купались в несанкционированных местах, кто-то злоупотребил алкоголем. Спасатели предупреждают, что безопасный отдых возможен только на проверенных, официально открытых пляжах. Именно в таких местах не зарегистрировано происшествий с трагическими последствиями.

- Не отплывайте далеко от берега, не входите в воду уставшим или слишком разгоряченным. Не ныряйте с головой в незнакомых местах, сначала обследуйте дно. Входите в воду медленно и осторожно, - говорят спасатели.

Кстати, по словам медиков, перепад температур опасен тем, что у разгоряченного человека в холодной воде, может случиться спазм мышц, вплоть до остановки сердца. Поэтому если вы купаетесь, всегда будьте на виду у людей

В этом году на воде погибли трое детей. Двое из них решили покататься на плоту - плавать ни один, ни другой не умели. 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате оба ребенка погибли. Еще один ребенок утонул в баке, оставшись без присмотра.

Аномальная жара

Пик жары придется на 6 июля. Температура поднимется в среднем до +30, а местами до +35 и выше. Спасатели дают советы, чтобы избежать теплового удара:

- Избегайте находиться под солнцем и в помещениях, где температура воздуха еще выше, чем снаружи: это гаражи, машины и т.д.

- Для улучшения циркуляции воздуха пользуйтесь вентиляторами. Старайтесь держать внутренние двери открытыми, чтобы воздух заходил свежий воздух.

- Отключите лишние электроприборы, лампы, компьютер, телевизор, утюги и прочие вещи, которые приводят к нагреванию среды.

- Откажитесь от горячей пищи, свежие овощи и фрукты принесут куда больше пользы и позволят вам избежать дополнительного нагревания помещения.

- При отсутствии кондиционера воздух в помещении можно охладить с помощью «домашних приспособлений». Например, поставьте работающий переносной вентилятор перед миской, кастрюлей или коробкой, наполненной кубиками льда. Если нет льда, воспользуйтесь холодной водой из водопровода.

- Старайтесь носить легкую одежду, желательно светлых тонов. Голова должна быть тоже покрыта косынкой, панамкой, шляпой, лучше с большими, широкими полями.

- Чаще принимайте прохладный душ или ванну, обтирайте тело прохладной водой, делайте прохладные ванночки для ног.

- Не оставляйте детей и животных в машинах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер.