Пресной воды становится меньше. Чем грозит таяние ледников на Алтае

Гора Белуха и ледник Геблера от водопада Россыпной. Фото: Татьяна Яшина

На Алтае тают ледники. С середины ХХ века ледники Катунского хребта потеряли порядка 30% своего объема, и этот процесс продолжается. Как меняется климат и чем опасно таяние ледников, рассказала в беседе с «Комсомольской правдой – Барнаул» Татьяна Яшина, заместитель директора по научной работе Катунского заповедника.

Запасы пресной воды иссякают

Несмотря на то, что зимой на Алтае все еще стоят суровые сибирские морозы под -40, климат в регионе становится все мягче. Так, если еще в 60-х годах на метеостанции в Усть-Коксе среднегодовая температура была отрицательной, то сейчас она уже стала положительной. В 70-е годы по подсчетам ученых в Горном Алтае находилось 1030 ледников, в 2012 году их стало на 70 меньше. Они просто растаяли.

Как отмечает Татьяна Яшина, таяние ледников в горных регионах – самый явный индикатор того, что климат меняется в сторону потепления. И на Алтае это происходит повсеместно: нет точек, где стало бы холоднее.

Казалось бы, что можно обрадоваться, представив, что через несколько десятков лет в Сибири вместо трескучих морозов будут тропики, но не все так просто.

– В ледниках сконцентрированы запасы пресных вод. Их динамика определяет водность рек в истоках Оби. По сути – это вода, которую мы пьем. В долгосрочной перспективе можно сказать, что с таянием ледников постепенно иссякают запасы пресной воды, – рассказывает Татьяна Яшина.

В целом, по подсчетам ученых, с середины ХХ века ледники Катунского хребта потеряли 4220 млн кубометров льда – порядка 30% от их объема. Ежегодные потери составляют 69,2 млн кубических метров чистой пресной воды, что рано годовому потреблению 510 тыс. городских жителей.

Что с этим делать

По словам Татьяны Яшиной, наука за последние несколько десяткой лет не может прийти к однозначному ответу на вопрос, что способствует таянию ледников: это в большей степени влияние человека или естественные природные изменения.

– Изменения природы – это естественный процесс. Когда их нет, значит, что-то не в порядке. У природы есть свои циклы. И все же человек значительно влияет на климат через выбросы парниковых газов в атмосферу, но не все научное сообщество принимает эту гипотезу как единственно верную, – рассуждает специалист. – Все проблемы начинаются с головы. Когда мы осознаем, переосмыслим свое потребление, задумается, стоит ли забирать от природы столько, сколько мы забираем и не давать ничего взамен, тогда, я думаю, начнутся изменения.

Справка

Катунский заповедник входит в сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО и включен в проект «Глобальные изменения горных регионов. По всему миру отобрано 25 таких участков, где ученые наблюдают за изменением климата в горных регионах, анализируют влияние этого процесса на природу и общество.

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