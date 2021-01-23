Из-за глобального потепления ледники на Алтае начали таять вдвое быстрее

Ледник первым отрегулировал на изменение климата Фото: Пресс-служба ТГУ

Из-за глобального потепления ледник Левый Актру на Алтае потерял за 2020 год более десяти метров высоты. Повышение температур стало одним из рекордных за более чем 60-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщили ученые геолого-географического факультета Томского государственного университета (ГГФ ТГУ).

За этот год на всей площади в 5,3 квадратных километров ледник потерял более 10 метров своей высоты. По словам Александра Ерофеева, заведующего лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ, 2019 тоже был теплый, но в этом году темпы потери массы увеличились более чем в два раза. Левый Актру – часть ледника Большого Актру, который распался надвое во второй половине ХХ века. Сейчас это единственный ледник в России за Уралом, данные по которому передаются во Всемирную службу мониторинга ледников.

Период с 2011 по 2020 годы стал самым теплым десятилетием за всю историю метеорологических наблюдений, которые проводят с 1891 года, сообщают в Всемирной метеорологической организации. Ученые отмечают, что в высокогорье происходит самый быстрый отклик ландшафта на изменения климата, первым в Центральной Азии среагировал ледник Левый Актру. В будущем подобные процессы можно будет наблюдать и в других местах.

В горах Алтая. Фото: Пресс-служба ТГУ

– При активном таянии ледников увеличивается расход воды в горных реках, однако постепенное истощение их объема будет сопровождаться резким сокращением водности рек и последствиями для экономики региона, – объясняет Александр Ерофеев. – Другая опасность при таянии криолитозоны в горах связана с появлением катастрофических наводнений, вызванных прорывом плотин моренно-подпрудных озер, что весьма актуально и для горно-ледникового бассейна Актру.

Главные факторы для функционирования ледников – количество снега в зоне питания и интенсивность периода таяния. Даже низкие температуры в Сибири этой зимой не смогут повлиять на сокращение оледенения Алтая, считают ученые.

Справка

Первые инструментальные наблюдения за ледниками Алтая ученые Томского университета начали проводит более 100 лет назад. Ежегодные наблюдения начали с 1954 года. С 1999 года программа мониторинга ледников Актру являлась периодической, а в 2012 ее приостановили. Регулярные наблюдения продолжили в 2019 году.

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