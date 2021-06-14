Три ребенка, оставшиеся без присмотра взрослых, погибли при пожаре на Алтае

Малышам было от 3 до 7 лет Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 14 июня, в селе Анос Чемальского района Республики Алтай произошла трагедия: трое детей погибли при пожаре в частном доме. По информации источника «Комсомолки», они были дома одни, без взрослых.

Трагедия произошла в частном доме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, сообщение о возгорании в частном жилом доме поступило в 15:31. Источник уточнил, что здание было деревянным, поэтому огонь очень быстро распространился по строению.

- Расстояние от пожарного подразделения - около 20 километров. Пожарные подразделения прибыли в 15:52. В тушении задействовано девять человек, три пожарных автомобиля, в том числе добровольная пожарная команда «Турсиб», - отметили в управлении.

Трагедия произошла в частном доме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела троих погибших малышей. Им было от 3 до 7 лет. На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Трагедия произошла в частном доме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели еще раз призвали граждан не оставлять детей одних дома без присмотра взрослых и не поручать им присматривать за отопительным оборудованием.

Трагедия произошла в частном доме. Фото: источник КП

- В связи с низкими температурами воздуха в ночное время будьте осторожны при обогреве жилища! Соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните по телефону 112 или 101, - добавили в МЧС.