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Общество2 июля 2021 12:00

В выходные в Барнауле откроется городской пляж на острове Помазкин

Посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию
Марина КОЧНЕВАМарина КОЧНЕВА
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На пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков

На пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 3 июля в Барнауле, наконец-то, официально открывают городской пляж на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Об этом сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

За июнь водолазы обследовали и очистили дно водоема, Центр гигиены и эпидемиологии провел лабораторные исследования питьевой, речной воды и песка, получены все необходимые разрешения.

К открытию пляжа на территории подрядной организацией обеспечено артезианское водоснабжение, установлены душевые кабины, туалеты. Также организован спасательный пост, оснащенный лодками, жилетами, кругами, укомплектован штат спасателей.

- В летний сезон подрядчики будут контролировать порядок на Помазкине в соответствии с действующими требованиями СанПин, правилами благоустройства города и пользования водными объектами Алтайского края, - обещают власти. - Для этого заключены договоры с вневедомственной охраной, со специализированными компаниями по вывозу жидких бытовых и твердых коммунальных отходов, а также с клининговой компанией по санитарной обработке биотуалетов.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков.

По традиции во время купального сезона на Помазкине будут работать бар и кафе с прохладительными напитками, едой и сладкими угощениями.

Как и в прошлом году, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. Объявления об этом размещены на информационных стендах.

-На территории Центрального района горожане могут безопасно отдохнуть также в кемпинг-парке на озере Пионерском (300 м от шоссе Ленточный бор, 24). Пляж прошел все необходимые процедуры, - добавили в пресс-службе. –

Кроме того, в ближайшее время планирует открыться пляж «Водный мир» (Правобережный тракт,39).

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