Пляжи в Алтайском крае до сих пор не получили разрешения

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:53:39+03:00

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Региональное управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю на сегодняшний день не выдало ни одного разрешение на работу пляжей. Об этом в понедельник, 29 июня, во время еженедельной пресс-конференции заявила заместитель руководителя ведомства Ульяна Калинина.

Тем не менее, излюбленные места отдыха давно работают неофициально. В том же Барнауле в любой жаркий день на острове Помазкин можно встретить сотни людей. На подъезде собирается автомобильная пробка. Никого не смущает тот факт, что на пляже не работают туалеты, нет раздевалок и питьевой воды. Зато каким-то образом работает прокат SUP-бордов и сдаются в аренду деревянные лежаки.

По словам Ульяны Калининой, пока только один пляж подал заявку на разрешение на работу. Не исключено, что это пляж в Яровом. На днях СМИ сообщали о том, что там активно готовятся к приему отдыхающих.

В это же время губернатор края Виктор Томенко разрешил открыть турбазы. С 27 июня они могут принимать гостей. При этом у отдыхающих не должны спрашивать справки на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU