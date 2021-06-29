Где в Барнауле заказать доставку продуктов на дом

Доставить продукты могут за полчаса. Фото: пресс-служба "Самокат"

В Барнаул приходит третья волна пандемии коронавируса. Число новых зараженных с каждым днем растет, и власти настойчиво советуют жителям вакцинироваться, минимизировать контакты, а работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы. Благодаря тому, что за последние полтора года в краевой столице активно развивается доставка еды и продуктов на дом, при желании можно действительно долгое время не выходить из комнаты, спасаясь от агрессивного индийского штамма. О том, где заказать продукты и сколько это будет стоить – в материале «КП».

СберМаркет

Минимальная сумма заказа: 1000 руб.

Стоимость доставки: 158 руб.

Время доставки: с 09.00 до 22.00 часов.

Компания доставляет товары исключительно из «Ленты», «Ашана» и Metro. Этот сервис доставки подходит больше тем, кто планирует крупные покупки и готов ждать заказ в течение дня, так как минимальное время доставки составляет два часа.

Ленточка

Минимальная сумма заказа: 500-3000 руб.

Стоимость доставки: в среднем, 99 руб.

Время доставки: с 09.00 до 21.00 часов.

Если хочется заказать товары из гипермаркета «Ленты», то нет смысла делать это через сторонние сервисы, так как у магазина есть своя служба доставки. Минимальная сумма заказа зависит от зоны доставки, временного интервала, составляет от 500 до 3000 руб. и указывается при оформлении заказа. Стоимость самой услуги доставки определяется автоматически и зависит от загруженности сервиса. Ожидание курьера займет от 15 минут.

Самокат

Минимальная сумма заказа: 100 руб.

Стоимость доставки: 0 руб.

Время доставки: с 08.00 до 23.00 часов

«Самокат» пришел в Барнаул только этим летом. В отличие от других сервисов, у него нет стационарных магазинов, куда можно прийти. Витрина существует лишь на экране смартфона. По всему городу размещены дарксторы – склады с товарами, поэтому курьеры доезжают до заказчика за 15-30 минут. Ассортимент товаров не так широк, как в «Ленте» или «Ашане», поэтому этот онлайн-ритейл больше подходит для заказа базовых продуктов – можно заказать хлеб и молоко, и курьер привезет их в ближайшие полчаса.

iGooods

Минимальная сумма заказа: 500 руб.

Стоимость доставки: от 199 руб

Время доставки: с 10.00 до 23.00 часов.

Компания доставляет продукты только из магазинов «Ленты» и Metro. Стоимость доставки варьируется от комплектации заказа и адреса доставки. Курьер доставляет заказ в течение дня. Покупатель выбирает временной промежуток, в который удобно будет принять заказ.

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