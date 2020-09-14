Отдам ненужную еду: в Барнауле появился фудшеринг

Елена Попова, останователь фудшеринга в Барнауле. Фото: предоставлено Еленой Поповой

Бабушка вновь завалила гостинцами? После праздника осталось куча несъеденных салатов? Больше не придется выбрасывать еду в мусорку, ведь теперь ее могут спасти. В Барнауле запустили новый для краевой столицы экологический проект – фудшеринг, где люди отдают ненужную еду даром. Почему брать продукты не зазорно и какая от этого польза природе, рассказала основательница проекта Елена Попова.

Почему люди делятся едой?

Фудшеринг – это проект по спасению еды от утилизации. Люди отдают даром продукты, которые по какой-то причине им не нужны. Самая крупная площадка для фудшеринга работает в Москве и Санкт-Петерубге. Взяв за основу столичный пример, экоактивистка Елена Попова запустила обмен едой в Барнауле.

– Когда начинаешь углубляться в тему, ужасаешься, сколько еды люди выбрасывают. У самой часто бывало такое, что много продуктов остается, я решила, что хватит это терпеть, – рассказывает Елена.

Первая запись в группе фудшеринга появилась еще в марте, но особенно активно люди стали отдавать, когда созрел урожай. Можно предлагать любую еду и напитки, если они не испорчены. Барнаульцы выкладывают овощи, сладости, кофе, детское питание, крупы и много другое.

Выброшенная еда – угроза окружающей среде

Неиспользованная еда – то не просто потраченную впустую деньги. Это еще и серьезный вред экологии.

– На самом деле, еда – это один из источников выброса парниковых газов на свалках, в частности, того же метана, который напрямую вливает на изменение климата. К тому же, люди чаще всего выбрасывают еду в упаковках. На полигонах это все не гниет, так как мусорная толща может достигать 20-30 метров, – объясняет Елена.

По данным продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, около 30% продовольствия, которое производится для потребления человеком, ежегодно становится отходами или производственными потерями

Брать еду – это не бедность

Елена Попова акцентирует внимание на том, что это экопроект, а не благотворительный. Когда она запустила фудшеринг, кто-то отнесся к этому с большой радостью, а некоторые оставляли скептические комментарии. Принимать от кого-то еду людям кажется стыдным.

– Некоторые люди думаю, что если они будут брать еду, то их можно считать бедными. Но это не так. Я рассказываю, что делают это чисто из экологических соображений, – объясняет Елена. Это ведь нормально – поделиться едой с другом, а спасая продукты от утилизации, можно найти новых друзей.

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