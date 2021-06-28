Выплаты беременным на Алтае-2021: кому положены и что изменится

Новая выплата будет ежемесячной Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля в Алтайском крае изменят порядок выплаты пособия беременным. Подробнее обо всех изменениях, касающихся выплаты беременным на Алтае-2021 - в материале «Комсомолки».

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, сейчас пособие для беременных на ранних сроках выплачивается единовременно. Выплата положена работающим, военнослужащим и обучающимся очно женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. При этом Фонд социального страхования продолжит выплачивать средства по этой схеме тем, кто встал на учет до 1 июля. Размер пособия составляет чуть больше 800 рублей.

По новым правилам выплату будут получать те, кто встал на учет в медорганизации после 1 июля. Пособие будет выплачивать не Фонд социального страхования, как раньше, а Пенсионный фонд РФ. Кто сможет рассчитывать на деньги?

- Вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) женщины (не зависимо работающие или нет), у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания (10655 рублей, прим. ред.), - пояснили в мэрии.

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова добавила, что пособие будут назначать с учетом «комплексной оценки нуждаемости». Критерии этой оценки и сроки рассмотрения заявлений будут определены в постановлении Правительства РФ, которое должны опубликовать со дня на день.

Новая выплата будет ежемесячной (вплоть до родов) и составит 50% от регионального прожиточного минимума. В 2021 году показатель для трудоспособного населения равняется 11488 рублям. То есть, пособие по новым правилам составит 5744 рубля.

Подать заявление можно будет с 1 июля через портал Госуслуги или клиентскую службу ПФР по месту жительства.

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