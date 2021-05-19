Выплаты на детей от 3 до 7 лет в Алтайском крае: когда придут и почему могут отказать

Выплаты могут назначить в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в конце мая жителям Алтайского края начнут получать выплаты на детей от 3 до 7 лет, назначенные по новым правилам. Подробнее о том, когда ждать ответа об одобрении пособия и почему могут отказать, рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина в прямом эфире.

Когда ждать одобрения выплат?

Ранее все малоимущие семьи Алтайского края получали фиксированную выплату в размере 5100 рублей в месяц на детей от 3 до 7 лет. С 1 апреля 2021 года правила изменились: при назначении пособий начали учитывать имущество семьи и трудовой статус родителей.

– Мы неоднократно просили не подавать заявления в первых числах апреля, но 1 апреля поступило 3 тысячи заявок, а 2 апреля – еще 7 тысяч. Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней. Если вы подали заявление и через 10 дней начинаете звонить в управление соцзащиты, вы не получите ответа от специалистов, – отметила Наталья Оськина. – Так как на каждого члена семьи мы делаем 18 запросов в различные организации. Если семья состоит из четырех человек, то на одну семью приходится 72 запроса. Все ответы придут только в личный кабинет на портале Госуслуг. Специалист не может ответить, почему вашей соседке пришел ответ, а вас нет, это не зависит от специалистов органов соцзащиты.

Когда назначать выплаты и каким будет их размер?

По словам министра, первые выплаты семьи начнут получать уже в конце мая. Часть выплат перечислят в июне. Если положительное решение придет в июне, то пособия начислят в июле и т.д.

Выплаты будут назначены в размерах 50, 75 и 100% от прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи

– 100% - 10611 рублей;

– 75% -7958 рублей;

– 50% -5305 рублей.

Почему в выплате могут отказать?

В число основных причин отказа входит отсутствие официального дохода родителей.

– Что необходимо сделать? Во-первых, нужно попытаться самостоятельно трудоустроиться. Ели не получилось – обращаемся в службу занятости. Пособие платится дополнительно к официальному доходу родителей. Не могут жить трудоспособные граждане на детское пособие. Эти деньги выплачивается на ребенка от 3 до 7 лет, а не на маму и папу, которые сидят дома, – подчеркнула Оськина.

Также к числу частых причин отказа относится превышение доходов, наличие недостоверных сведений в заявлении и прописка матери и ребенка в разных местах.

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