Будут ли ограничивать плановую медпомощь на Алтае в третью волну COVID-19

Пока ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться Фото: Олег УКЛАДОВ

Третья волна коронавируса «бушует» в Алтайском крае, больных с каждым днем все больше. Будут ли в связи с эпидобстановкой вновь закрывать больницы и поликлиники – «Комсомолке» рассказали в Министерстве здравоохранения по региону.

- Если граждане не будут соблюдать противоэпидемические мероприятия, в том числе носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и продолжат принимать участие в массовых мероприятиях, то ограничение плановой помощи возможно. Наверняка сказать сложно – данное решение принимает оперштаб во главе с губернатором края, - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Пока ситуация продолжает ухудшаться. За минувшие сутки зарегистрировали 178 новых случаев заражения коронавирусом, всего 14 – выздоровления, а также семь летальных фактов от ковида. При этом, больше 350 пациентов ковидных госпиталей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В конце прошлой недели Минздрав принял решение об увеличении коечного фонда. Так, на выходных развернули госпиталь в Благовещенской центральной районной больнице и полностью перепрофилировали Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле для лечения COVID-19. Кроме того, дополнительные места открыли в горбольнице №2 Бийска и рубцовской больнице №3.

- Министерство здравоохранения Алтайского края держит ситуацию с COVID-19 под контролем. Уже подготовлен и детально проработан со всеми медицинскими организациями региона план развертывания коечных мощностей, вновь подлежащих перепрофилированию под ковидные. Напомним, на пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5913 коек. Необходимая ревизия проведена, они находятся в суточной готовности, - пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

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