Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 28 июня 2021: свыше 1,5 млн исследований на COVID-19

Вместе с тем продолжается вакцинация Фото: Олег УКЛАДОВ

Почти за полтора года наблюдения коронавирусных больных в Алтайском крае для определения наличия инфекции провели уже больше 1,5 миллионов тестов.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 558 190 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 166,58 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3255 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 3384 за минувшие сутки, - сообщает оперативный штаб региона.

По итогам этих тестирований в крае выявлено почти 54 тысячи инфицированных. Из них за последние сутки – 166: Барнаул - 72, Бийск – 16, Рубцовск – 15, Новоалтайск – 11, Алтайский район – 9, Первомайский район - 8, Заринск, Камень-на-Оби и Шипуновский район – по 5 заболевших, Крутихинский и Тальменский районы – по 3 заболевших, Косихинский, Михайловский, Солонешенский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Алейск, Алейский, Калманский, Ключевский, Советский, Угловский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа зараженных смогли победить болезнь свыше 47 тысяч человек, оказались бессильны перед вирусом 3407 (+8) пациентов. На сегодняшний день в больницах остаются почти две тысячи человек.

- В тяжелом состоянии находятся 356 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 130, - добавляют в оперштабе.

В резерве остаются 930 койко-мест. Амбулаторно долечиваются 336 пациентов, в том числе бессимптомных вирусоносителей.

Вакцинируются 320 тысяч жителей Алтайского края. Из них почти 254 тысячи уже получили оба компонента.

А в это время в Республике Алтай вводят обязательную вакцинацию для отдельных категорий. Большую часть из них составляют специалисты сферы услуг, а также общепита, транспорта, туристической отрасли, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и т.д. До 1 июля руководители предприятий и индивидуальные предприниматели работающие на территории региона должны предоставить списки по которым будут проводить вакцинирование. Исключение есть только для тех, у кого имеются противопоказания. Остальные должны получить первый компонент до 30 июля, а до конца августа – второй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Республике Алтай ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный государственный санитарный врач по Республике Алтай 26 июня подписал постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса (подробнее)