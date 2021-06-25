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Общество25 июня 2021 5:47

В Барнауле перекрыли участок улицы Чкалова до середины июля

Движение будет недоступно от здания на Красноармейском, 67 до дома на Чкалова, 89
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Движение будет недоступно до 22 часов 12 июля по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания на Красноармейском, 67 до дома на Чкалова, 89.

Движение будет недоступно до 22 часов 12 июля по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания на Красноармейском, 67 до дома на Чкалова, 89.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле закрыли движение на участке улицы Чкалова до середины июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Движение будет недоступно до 22 часов 12 июля по всей ширине проезжей части улицы Чкалова от здания на Красноармейском, 67 до дома на Чкалова, 89. Это нужно для проведения работ по реконструкции внутриквартальной тепловой сети, – пояснили в пресс-службе горадминистрации.

Как рассказали в СГК, на участке проводят замену 365,6 метров трубопроводов. Работы являются одним из этапов подготовки Барнаула к следующему отопительному сезону.

Водителей просят быть внимательными на указанном участке и заранее выбирать маршруты объезда.