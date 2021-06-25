Ремонт старого моста через Обь в Барнауле выполнили на 85%

Специалисты проводят работы по устройству конструктивных слоев дорожной одежды Фото: УПРДОР «Алтай»

Ремонт Старого моста в Барнауле выполнили на 85%. Сейчас специалисты проводят работы по устройству конструктивных слоев дорожной одежды, сообщает Упрдор «Алтай».

– Ранее полностью заменили основные элементы сооружения: на эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещенной части – 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту. Такая конструкция повысит надежность моста, поскольку сама будет воспринимать нагрузку от транспортных средств, – отметили специалисты.

На правобережной эстакаде со стороны Новоалтайска проводят работы по омоноличиванию конструкции, после этого устроят выравнивающий слой из бетона, гидроизоляция и нижний слой покрытия. Кроме того, устанавливают перильное ограждение и электроосвещение. Аналогичные работы уже провели на эстакаде со стороны Барнаула и на совмещенной части моста.

Также предстоит смонтировать усиленное мостовое барьерное ограждение, выполнить верхний слой покрытия и провести еще некоторые работы. Ввести в эксплуатацию Старый мост планируют в конце ноября.