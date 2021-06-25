В Барнауле бывшего начальника налоговой взяли под стражу в здании суда

Алексей Шлегель/портрет экс-чиновника. Фото: пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю.

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционной представление прокуратуры по делу бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС по краю № 14 Алексея Шлегеля и его подельника Андрея Соколова. Слушания состоялись в пятницу, 25 июня, говорится на сайте суда.

- Ему назначили наказание в виде реального лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4 года, а также штраф в 10-кратном размере от суммы взятки (576 тыс. рублей), - сообщил источник КП-Барнаул.

Их судили по статьям о покушении на мошенничество и взяточничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии краевого следкома, в октябре 2019 года Алексей Шлегель и его знакомый ввели в заблуждение бийского предпринимателя относительно результатов налоговой проверки и пообещали ему уменьшить сумму планируемых доначислению налогов. Чтобы уладить вопрос, бизнесмену назвали сумму – 3 млн рублей. Якобы они передадут ее нужному человеку. В реальности они оставили деньги себе. Также экс-чиновник получил взятку в размере более 50 тысяч рублей. После получения денег их задержали сотрудники краевой ФСБ.

Суд первой инстанции лишил экс-начальника налоговой Шлегеля классного чина, запретил занимать руководящие должности, оштрафовал на более чем 500 тыс. рублей и дал условный срок. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала приговор. В результате ему заменили условное на реальное лишение свободы. Его подельнику Соколову наказание оставили без изменения - 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.