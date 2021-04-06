Экс-начальника налоговой инспекции признали виновным в мошенничестве и взятке

Кроме того, сотрудник налоговой незаконно получил более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае вынесли приговор бывшему начальнику межрайонной налоговой инспекции № 14 и его знакомому. Их признали виновными в мошенничестве и получении взятки.

По данным следствия, в октябре 2019 года начальник со своим знакомым пообещали бийскому бизнесмену уменьшить сумму налогов и потребовали за это взятку в размере более 3 миллионов рублей. В действительности, деньги они никому передавать не собирались, сообщили в Следственном управлении СК по краю.

В результате осужденные завладели частью взятки - 1 млн 500 тыс. руб.

Кроме того, сотрудник налоговой незаконно получил более 50 тысяч рублей от другого предпринимателя за отмену налоговой проверки.

В этот же день после получения денег они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ по краю.

Суд назначил наказание экс-начальнику 4 года лишения свободы со штрафом в размере более 525 тысяч рублей и лишил права занимать руководящие должности в течение двух лет. Второму осужденному назначили три года лишения свободы условно.