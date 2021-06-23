Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 июня 2021: от COVID-19 погибли 50 медиков, а в крае ужесточают контроль

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты отмечают рост уровня заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае, в связи с чем, по последним данным на 24 июня 2021 года, в регионе начинают действовать новые меры профилактики и контроль.

Согласно информации оперативного штаба региона, за минувшие сутки прирост заболеваемости составил 119 новых случаев (в том числе бессимптомных): Барнаул - 63, Бийск – 17, Яровое – 8, Заринск – 7, Камень-на-Оби – 5, Павловский район - 4, Рубцовск, Ключевской район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Каменский, Михайловский районы – по 2 заболевших, Кулундинский, Первомайский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему. Таким образом, за все время наблюдения ковидных больных, в крае инфекцию подцепили свыше 53 тысяч человек.

Число выздоровевших уже которую неделю не внушает оптимизма. По последним данным домой выписались только три пациента (всего – 47 146). Скончались – 11 (общее – 3377).

На данный момент в больницах остаются в общей сложности полторы тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, а также с пневмонией, сходной с COVID-19.

Печальная статистика омрачена еще и тем, что по словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, за год с небольшим в регионе умерли от коронавируса 50 медицинских работников. Доказано, что лишь 23 из них заразились непосредственно на работе. Так что их родственники получат компенсацию.

- Доказано, что заразились на работе 23 человека. 15 выплат уже осуществились, по одному — ищем, кому в семье можно выплату осуществить. Еще по семи, думаю, комиссия примет решение в пользу медицинского работника, — рассказал в интервью «Вести 22» Дмитрий Попов.

Так как ситуация только ухудшается, правительство региона уже внесло некоторые коррективы в «ковидный указ», а повсеместно усиливается контроль за соблюдением требований профилактики распространения инфекции. Специалисты профильных ведомств вновь начали проверять как сотрудники общественного транспорта следят за чистой в автобусах, трамваях и троллейбусах. Санитарная обработка контактных поверхностей должна производиться после каждого рейса. Ряд автоперевозчиков уже проверили и пока нарушения не выявлены.

Ежедневная санитарная обработка проводится и в электротранспорте.

- Все трамваи и троллейбусы, выходящие на маршрут, проходят полную очистку и санитарную обработку – это 169 подвижных единиц в дневное время. Перед каждым оборотным рейсом кондукторы проводят обработку поручней в салонах. После окончания работы, перед проведением технического обслуживания, все вагоны проходят через автоматическую мойку, проводится влажная уборка вагонов снаружи, а затем салона с полной санитарной обработкой, - подчеркивают в пресс-службе мэрии.

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