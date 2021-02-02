Ирина Линдт: Я бы не позволила Золотухину уйти от жены

Ирина Линдт официально не стала женой Валерия Золотухина (фото: скриншот видео программы "Судьба человека")

На третьем курсе Щукинского училища Ирина Линдт получила приглашение войти в труппу театра на Таганке. Именно этот момент перевернул всю ее будущую жизнь.

Сразу не понравился

Когда начались трудовые театральные будни, она звонила домой в Алма-Ату и рассказывала родителям, что репетирует вместе с самим Валерием Золотухиным, хотя на самом деле это был Дальвин Щербаков, но почему-то ей казалось, что наш земляк выглядит именно так.

- Знаете, бывает такое ощущение, когда фамилия на слуху, но со внешностью ты ее немного не соединяешь, пока не увидишь, - рассказывает Ирина Линдт во время передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. – В какой-то момент я увидела в коридоре театра не очень трезвого человека. Он не мог попасть ногой на ступеньку. Я еще удивилась, как в театра оказался человек в таком состоянии! Когда мне надо было пройти, я достаточно грубо к нему обратилась: «Разрешите!». Он поднял голову, я увидела его лицо и вот тут у меня все сошлось. Я подумала: «Боже! Это же он и есть! Золотухин!». Я была очень расстроена тем, что у нас единственный известный артист на весь театр и такой!

В тот момент Валерий Золотухин совершенно не понравился Ирине. Так что свое первое впечатление он смазал. А вот сам актер совсем иначе запомнил ее. Впервые он узнал о Линдт во время репетиции: услышал ее голос, как она поет, и понял, что «попал».

Однако в целом, в тот момент ничего не предвещало даже малейшей вероятности того, что Золотухин и Линдт сойдутся. Притирка происходила на репетициях, гастролях, когда ближе можно было узнать, кто что из себя представляет.

- Это был человек бесконечной доброты. Он был готов помочь всем. Да даже когда бомжи на улице к нему подходили, он всем жал руку, - вспоминает актриса. – Он всегда подавал милостыню, если куда-то надо съездить помочь – бросал все дела и ехал. Это сильно подкупало.

И все же резкого эффекта «вау» не произошло. Все шло своим чередом. Общего было не так много. К тому же у Золотухина и Линдт заметная разница в возрасте – больше 30 лет. Но, кажется, Валерия Сергеевича это нисколько не смущало. Он начал ухаживать, оказывает знаки внимания.

- Это было ужасно! Я никогда о таком даже не могла подумать. Я понимала, что это может помешать мне в работе, думала, будут говорить, что все, что я делаю, я обязана ему этим. Так и было на самом деле. Я пыталась его избегать, но когда ты играешь в одном театре и тем более в одном спектакле – это невозможно. Встречи все равно происходили. Золотухин спрашивал у меня, куда я пропадаю… - говорит Ирина.

Иван Золотухин и Ирина Линдт (фото: скриншот видео программы "Судьба человека")

Новый «космос»

Тормозил и тот факт, что актер был женат, и она понимала, что разводиться он не будет и официальной женой с печатью в паспорте она не станет. Но по признанию самой же Линдт – это не главное. Все остальное в ее жизни случилось. Золотухина приняли и родители Ирины.

Отношения у Тамары и Валерия Золотухины были сложные. Сейчас их можно назвать болезненными: и уйти нельзя и остаться больно.

- Я бы не позволила ему уйти от Тамары, - заявляет Линдт. – Это его ответственность. Это человек, который в нем нуждался. У нее никого больше не было кроме него.

Такого ответа ведущий передачи точно не ожидал. Сам уже пару лет назад Корчевников брал интервью у законной вдовы Золотухина, и та тоже говорила, что муж от нее не собирался уходить, сколько бы раз она ему не предлагала разойтись. Возможно, имел место быть психологический шантаж. Сейчас говорят, что Тамара, оставшись одна, могла спиться или вовсе покончить с собой. Но это произошло вовсе не с ней, а с их общим с Валерием Сергеевичем сыном.

За три года до этих трагических событий появился на свет младший наследник Золотухина – сын Иван. Валерий Сергеевич был счастлив.

- Появился настоящий космос, потому что ребенок – это отдельный мир. Появление Ваньки окончательно сделало нас близкими людьми, - говорит Ирина.

Этот «космос» вырос практически копией своего отца. Иван сам это видит и хоть и довольно рано лишился папы, прекрасно помнит его и с теплотой на душе пересматривает фотографии и видео.

- Мне уже с садика говорили: «Одно лицо». Я тогда даже не понимал, почему все так говорят, а сейчас вижу, – говорит Золотухин-младший. – А я очень люблю пересматривать архивные фотографии, просто душа радуется! Я видел не все спектакли родителей, но, пожалуй, самый запоминающийся из детства – это сказка «О рыбаке и рыбке». Вообще, мне папа перед сном всегда читал сказки и самая любимая – как раз эта. Он ее чаще всего перечитывал.

А вот из фильмов Иван также предпочитает классику – «Бумбараш».

Иван остается главным мужчиной в жизни Ирины Линдт (фото: скриншот видео программы "Судьба человека")

Прощание

Валерий Сергеевич тяжело болел. У него диагностировали опухоль мозга. Когда его не стало, Ване было всего восемь лет, но при этом тот самый страшный разговор в своей жизни, когда ему сообщили, что папы больше нет, он запомнил:

- Я хорошо запомнил тот момент. Ко мне пришла мама и сказала, что сейчас тяжелая ситуация, что у папы плохо со здоровьем. Я даже не понял о чем речь. Я сказал: «Мам, да все хорошо будет, не переживай». Только спустя время я узнал, что он погиб. То есть мне сразу сказали про его смерть, но я не понял этого… Мне бы очень хотелось поговорить с ним сейчас.

Удивительно, но о своем смертельном диагнозе Валерий Золотухин так и не узнал. Близкие боялись ему говорить, так как опухоль развивалась стремительно. Ему сказали, что он пережил микроинсульт и надо подлечиться.

- Врачи сами не стали ему говорить, переложили ответственность на родственников. А я просто не смогла сказать. Для него это было бы совершенно невыносимо. Я просто не представляла, как такое можно произнести и какова будет его реакция, - говорит Линдт. – В его дневнике я потом прочитала, что он все же до того как поставили диагноз, стал что-то ощущать в голове. Писал: «Странное ощущение в голове. Чувствую себя как будто с бодуна, хотя ни капли спиртного во рту».

За те семь лет, что Валерия Золотухина нет с нами, Ирина Линдт так и не смогла найти достойную ему замену. По-прежнему ее главным мужчиной в жизни остается сын Ваня.

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