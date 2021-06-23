На Алтае скончался мужчина, который подавился шашлыком и 15 минут не дышал

Мужчина умер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские врачи месяц боролись за жизнь мужчины, ожившего после клинической смерти. Он подавился шашлыком и не дышал почти 15 минут, но когда медики начали делать ему реанимацию, его сердце снова забилось. К сожалению, смерть не отпустила побывавшего в ее царстве 53-летнего мужчину. Он скончался 13 июня, но известно об этом стало сейчас.

- Все это время он находился в реанимации. Врачи бились за его жизнь, но случился отек мозга, - рассказал источник КП-Барнаул.

Напомним, ЧП произошло 9 мая. Был выходной, и семья решила пожарить шашлыки. Глава семьи поперхнулся куском мяса и вскоре упал без сознания. К сожалению, ни его жена, ни сын не смогли помочь. Когда приехала бригада, мужчина уже минут 10 не дышал, не было пульса. Медики достали застрявший кусок мяса и начали делать сердечно-легочную реанимацию.

- Доктор заинтубировал мужчину. Второй фельдшер делал непрямой массаж сердца, я вводила препарат. Сердцебиение появилось на 20 минуте сердечно-легочной реанимации, а спонтанное дыхание - в машине, - рассказывала тогда фельдшер Юлия Карякина.

Надежды не было практически никакой, но тут появился ритм и сердце забилось, а в машине скорой помощи у него появилось слабое, но самостоятельное дыхание! Его поместили в реанимацию, на протяжении этого месяца врачи пытались спасти его от отека мозга, но статистика неумолима – смерть мозга наступает через пять минут после остановки сердца. Но как же так вышло, что он продержался столько времени?

- Тут только у Бога можно спросить, почему так происходит. Возможно, крепкий и относительно молодой организм. Разные случаи бывают, у меня в практике было, что молодой парень выбрался из состояния клинической смерти, спустя 40 минут. К сожалению, он все равно скончался через неделю в результате отека мозга, - рассказывал тогда врач-реаниматолог скорой медицинской помощи Владилен Стрижкин.