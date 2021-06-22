В Алтайском крае ужесточили коронавирусные ограничения

Организациям и индивидуальным предпринимателям Алтайского края все еще запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня губернатор Алтайского края внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Что изменилось

Новые ограничения коснулись временного запрета на проведение массовых мероприятий, если число участников превышает тысячу человек. Кроме того, размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости.

– Ответственность за обеспечение данного порядка возлагается на собственников, пользователей этих объектов. Указ вступает в силу с даты его официального опубликования (22 июня – прим. авт.), – отметили в пресс-службе.

Прежние запреты

Напомним, организациям и индивидуальным предпринимателям Алтайского края все еще запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.

– При входе в помещение должна быть предоставлена возможность обработки рук антисептиками и организован дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проведение обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей, – говорится в документе.

Также сохраняются следующие рекомендации для работодателей: о переводе сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, о введении, по возможности, сменного режима работы.

Кроме этого продолжает действовать масочный режим. Речь идет про учреждения торговли, сферы услуг, аптечные и медицинские организация, общественный транспорт, на остановках, в такси, парковках и в лифтах, а также в других местах массового пребывания людей.

COVID-19 в Алтайском крае

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 53169 человек, в том числе 3585 детей. Выздоровели уже 47143 человека, а умерло 3366 жителей края с коронавирусом.