Барнаул – Египет: нужно ли быть вакцинированным или сдавать тест на коронавирус

Полеты осуществляется авиакомпанией AZUR air. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 июня из Барнаула открыли прямой рейс в столицу Египта Каир. Самолеты летают один раз в неделю, по воскресеньям. Полеты осуществляется авиакомпанией AZUR air на воздушном судне Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров.

Правила въезда

В связи с коронавирусом есть определенные требования при въезде в Египет. По прибытии в Каир все туристы в возрасте 6 лет и старше должны предоставить в аэропорту распечатанный и проштампованный оригинал c результатами ПЦР-теста, которые соответствует ряду требований:

– Должно быть указано время и дата тестирования. С момента взятия образца должно пройти не более 72 часов;

– Документ должен быть выдан официальной специализированной лабораторией и заверен оригинальной синей печатью, а также содержит QR код;

– Обратите внимание, чтобы в сертификате было указано, какой тип образца был взят и какой это тест (RT — PCR).

– Документ составлен на арабском или английском языках.

Вакцинация при въезде в Египет не требуется.

Алгоритм действий туриста

Перед полетом на отдых не раньше, чем за трое суток необходимо обратиться в лабораторию, затем получить документ с результатом теста на английском или арабском языке.

При себе необходимо иметь бумажный оригинал сертификата с печатью лаборатории во время прохождения регистрации на рейс и для прохождения пограничного контроля в Египте, а также одну распечатанную копию, которая забирается в аэропорту Египта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авиакомпания Red Wings начнет возить барнаульцев в Москву

Рейсы будут ежедневными (подробнее)