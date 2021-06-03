Авиакомпания Red Wings начнет возить барнаульцев в Москву

Полеты начнутся с 16 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

С июня в барнаульском аэропорту появится еще один перевозчик, который соединит краевую столицу с Москвой.

Им стала авиакомпания Red Wings. На самом деле она с января присутствует в Барнауле и уже доказала свою стабильность. А Москва – еще одно перспективное и востребованное направление.

- Red Wings динамично развивающаяся и современная авиакомпания, которая уже успела зарекомендовать себя среди алтайских пассажиров как надежный и пунктуальный авиаперевозчик. С января 2021 года успешно выполняются рейсы по маршруту Барнаул-Екатеринбург, - рассказывают в барнаульском аэропорту.

Базируется же авиаперевозчик в московском Домодедово, так что рейсы будут направляться в этот аэропорт. Самолет из Барнаула станет ежедневным. Вылет из краевой столицы в 6.25 утра. Время в пути – 4,5 часа. Прибытие в белокаменную в 6.55. Обратно борт отправляется в 21.10. В Барнаул приземляется в 5.15. Перевозить пассажиров будет Airbus A320 вместимостью до 180 человек.

Основная полетная программа начнется с 16 июня (рейс WZ-439/440). Стоимость билетов составит от 4999 рублей в одну сторону. Пока еще они есть в наличии. Далее с 1 июля цена уже будет начинаться от 8875 рублей. Кстати, рейсы с 4 июня являются стыковочными и летают по расписанию ранее запущенных самолетов Барнаул-Екатеринбург. Так что при желании можно на несколько часов сделать остановку в столице Свердловской области и далее проследовать до Москвы.

Кроме того рейсами Барнаул-Москва можно воспользоваться как стыковочными и через столицу улететь на курортные Симферополь, Сочи и Геленджик.

Напомним, помимо Red Wings из Барнаула в Москву со 2 июля начинает летать «Победа». Это будут ежедневные рейсы в столичный Шереметьево с отправлением из краевой столицы в 5.45 утра (приземление в 6.25). Стоимость билетов от 7499 рублей в одну сторону. Обратно самолет отправляется в 20.55, а прибывает в 5.00.

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