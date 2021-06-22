Учебник по растениеводству и хулиганские стихи. Какие книги читают алтайские заключенные

В колонии у заключенных широкий выбор литературы. Фото: пресс-служба ОФСИН России по Республике Алтай

В исправительной колонии строгого режима Республики Алтай содержатся самые опасные преступники. Они осуждены за особо тяжкие преступления – это убийство, насилие или же распространение наркотиков. Здесь они живут по жесткому графику, большую часть времени работают. Но и в строгом режиме отбывания наказания находится минутка для поэзии. Какие стихи в топе любимых у заключенных – в материале «КП».

То, что близко по духу

Самыми любимыми у заключенных оказались стихи Сергея Есенина. Это «Письмо матери», «Исповедь хулигана», «Собаке Качалова». На втором месте по популярности произведения Александра Пушкина: «Я помню чудное мгновенье», роман в стихах «Евгений Онегин». Замкнули тройку лидеров стихи Михаила Лермонтова: «Родина», «Осень» и др.

Рейтинг кажется весьма предсказуем, ведь Есенин, Пушкин и Лермонтов – стандартный набор литературы в исправительных учреждениях, но оказывается, заключенные любят их стихи не от отсутствия выбора других вариантов, а потому что именно они западают в душу.

– У них довольно большая библиотека, начиная от русских классиков, заканчивают специализированной литературой, – рассказывает начальник пресс-службы ОФСИН России по Республике Алтай Марина Кетрарь. – Среди авторов, к примеру, есть Шукшкин, Грибоедов, Джек Лондон, Твардовский и другие.

Как объясняют сами заключенные, Есенин им просто ближе всего по хулиганскому духу.

Книги по растениеводству

В библиотеке колонии есть и весьма специфичные экземпляры, например, специализированные книги по растениеводству.

– Когда сама увидела в библиотеке эти книги, тоже заинтересовалась, для чего они им. А дело в том, что у них есть кружок по растениеводству и по этим книгам заключенные изучают технологию процесса, – говорит Марина Кетрарь.

В кружке заключенные занимаются выращиванием комнатных цветов. Без специальной литературы иногда не обойтись. Из книг они черпают знания о том, сколько растениям нужно солнца, режим полива и особенности удобрения.

Чтение – роскошь

В ИК-1 у «постояльцев» нет ограничений по выбору литературы. Чтение – это не награда за хорошее поведение, однако выкроить время на такой досуг удается нечасто. Больше повезло тем, кто не работает: они могут читать хоть каждый день в свободное время – это примерно пара часов в день. А вот те, кто работает, может уединиться с томиком Пушкина лишь на выходных.

Выбрать, что почитать, есть всегда, тем более что книжный фонд регулярно пополняется. Последний раз новые книги в колонию завозили перед Новым Годом. Поэтому даже за весь срок отбывания наказания не факт, что удастся прочитать всю библиотеку.

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