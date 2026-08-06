Отозвалась на слово «мама»: 77-летнюю жительницу Рубцовска нашли в лесу спустя двое суток поисков

Любовь благополучно отправилась в теплый дом Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Пожилая женщина ушла на прогулку с соседом ещё утром 30 июля, но домой так и не вернулась. Дочь забила тревогу только на следующий день, осознав, что матери слишком долго нет. А поводов для беспокойства было предостаточно: проблемы с памятью, давлением и ночной холод у реки для возрастного человека превращались в смертельную опасность. Однако поисковикам удалось найти пропавшую, а ключом к спасению стало одно простое и ласковое слово «мама». Историей поделились волонтеры алтайского отряда «ЛизаАлерт».

Ночной сбор и проверка городских камер

Заявка на горячую линию поискового отряда поступила 31 июля поздно вечером. Дочь пропавшей сообщила детали: Любовь ушла из дома еще сутки назад. Инфорги оперативно собрали экипажи и прозвонили больницы.

«Бабушка пропала больше суток назад. Природная среда, почти полтора суток одна, давление, проблемы с памятью смертельно опасны для дезориентированного человека», – говорит инфорг поиска Анастасия.

Волонтёры разбили поиск на две зоны. Группы начали отрабатывать город и прилегающий лес. Сначала четверо добровольцев проверили уличные камеры от моста до улицы Пролетарской. Поисковики надеялись, что бабушка смогла выехать в город, где её заметили бы прохожие. Просмотр записей результата не дал.

Группа волонтёров Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

Спасительный отклик

Координаторы переключились на лесной массив возле реки Алей. Шансы на выживание одинокого человека там стремительно таяли.

«Мы все понимали тяжесть ситуации. Ночная природная среда и река Алей представляли прямую угрозу для жизни дезориентированной бабушки. Действовать нужно было оперативно, слаженно и без эмоций», – рассказывает поисковик Сергей.

Добровольцы разбились на двойки и пошли прочесывать местность.

Группы работали на отклик. Женщина реагировала на свое имя и слово «мама». Новичку отряда Валерии поручили звать потерявшуюся именно так. Волонтёры рассчитывали, что женский голос пенсионерка примет за голос родной дочери. Тактика сработала.

«Я с особым уважением и трепетом отнеслась к своей задаче. Сначала, честно признаться, я не поверила своим ушам. Возник восторг, удивление, перемешанные с принятием факта, что на такой большой территории мы действительно нашли бабушку!», – делится эмоциями девушка.

Шокированные медики

Волонтеры услышали слабый голос, двинулись на звук и вскоре обнаружили пропавшую. Женщина сильно промокла и с трудом двигалась. Любовь находилась в сознании и даже просила пить.

«Физически обессилена, но морально бодра. В те минуты, окажись под рукой тонометр, прибор бы зашкалил от эмоций каждого участника», – признается Сергей.

Спасатели сразу же вызвали бригаду медиков на место. Врачи скорой помощи позже поделились с волонтёрами, что подобный исход в таких условиях случился в их практике впервые. Вскоре приехали родственники, осыпав поисковиков теплыми словами. Любовь благополучно отправилась в теплый дом.

Ранее «Комсомолка» писала о другой пропавшей пожилой женщине. Жительница села Огни Усть-Калманского района Тамара Хвостова вышла из дома 23 июля около 11 часов дня. Пропавшую 79-летнюю пенсионерку до сих пор никто не видел.

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