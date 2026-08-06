Отозвалась на слово «мама»: 77-летнюю жительницу Рубцовска нашли в лесу спустя двое суток поисков

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».
Пожилая женщина ушла на прогулку с соседом ещё утром 30 июля, но домой так и не вернулась. Дочь забила тревогу только на следующий день, осознав, что матери слишком долго нет. А поводов для беспокойства было предостаточно: проблемы с памятью, давлением и ночной холод у реки для возрастного человека превращались в смертельную опасность. Однако поисковикам удалось найти пропавшую, а ключом к спасению стало одно простое и ласковое слово «мама». Историей поделились волонтеры алтайского отряда «ЛизаАлерт».
Заявка на горячую линию поискового отряда поступила 31 июля поздно вечером. Дочь пропавшей сообщила детали: Любовь ушла из дома еще сутки назад. Инфорги оперативно собрали экипажи и прозвонили больницы.
«Бабушка пропала больше суток назад. Природная среда, почти полтора суток одна, давление, проблемы с памятью смертельно опасны для дезориентированного человека», – говорит инфорг поиска Анастасия.
Волонтёры разбили поиск на две зоны. Группы начали отрабатывать город и прилегающий лес. Сначала четверо добровольцев проверили уличные камеры от моста до улицы Пролетарской. Поисковики надеялись, что бабушка смогла выехать в город, где её заметили бы прохожие. Просмотр записей результата не дал.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».
Координаторы переключились на лесной массив возле реки Алей. Шансы на выживание одинокого человека там стремительно таяли.
«Мы все понимали тяжесть ситуации. Ночная природная среда и река Алей представляли прямую угрозу для жизни дезориентированной бабушки. Действовать нужно было оперативно, слаженно и без эмоций», – рассказывает поисковик Сергей.
Добровольцы разбились на двойки и пошли прочесывать местность.
Группы работали на отклик. Женщина реагировала на свое имя и слово «мама». Новичку отряда Валерии поручили звать потерявшуюся именно так. Волонтёры рассчитывали, что женский голос пенсионерка примет за голос родной дочери. Тактика сработала.
«Я с особым уважением и трепетом отнеслась к своей задаче. Сначала, честно признаться, я не поверила своим ушам. Возник восторг, удивление, перемешанные с принятием факта, что на такой большой территории мы действительно нашли бабушку!», – делится эмоциями девушка.
Волонтеры услышали слабый голос, двинулись на звук и вскоре обнаружили пропавшую. Женщина сильно промокла и с трудом двигалась. Любовь находилась в сознании и даже просила пить.
«Физически обессилена, но морально бодра. В те минуты, окажись под рукой тонометр, прибор бы зашкалил от эмоций каждого участника», – признается Сергей.
Спасатели сразу же вызвали бригаду медиков на место. Врачи скорой помощи позже поделились с волонтёрами, что подобный исход в таких условиях случился в их практике впервые. Вскоре приехали родственники, осыпав поисковиков теплыми словами. Любовь благополучно отправилась в теплый дом.
Ранее «Комсомолка» писала о другой пропавшей пожилой женщине. Жительница села Огни Усть-Калманского района Тамара Хвостова вышла из дома 23 июля около 11 часов дня. Пропавшую 79-летнюю пенсионерку до сих пор никто не видел.
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