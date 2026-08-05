«Проверьте теплицы, колодцы, погреба!» Что могло случиться с загадочной исчезнувшей пожилой женщиной на Алтае

Волонтеры трудились на пределе возможностей Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

23 июля около 11 часов 79-летняя жительница села Огни Усть-Калманского района Тамара Хвостова вышла из дома. С тех пор ее никто не видел. Волонтеры «ЛизаАлерт» не сдаются – несмотря на то, что надежда тает с каждым днем, поиски официально не прекращены.

Как рассказывают в поисковом отряде, заявка о пропаже на горячую линию поступила 27 июля в 12:05 от жительницы села Огни. Она сообщила, что у бабушки - проблемы с памятью.

«Между пропажей и заявкой прошло четыре дня. Это огромный отрезок для пожилого человека с нарушением памяти, оставшегося один на один с природой!» - отмечают волонтеры.

Добровольцы ждут отклика от сельчан Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

По всей видимости, у пожилой женщины нет родственников, которые ей помогают, и живет она одна, поэтому раньше никто и не спохватился. При этом было потеряно самое главное в поиске - драгоценное время. За эти дни бабушка могла уйти на значительное расстояние от дома, и ее маршрут угадать невозможно. А каждый лишний час без воды, еды и отдыха критически истощает организм, особенно в жару.

«Но чудеса случаются даже на пятые и десятые сутки после исчезновения, поэтому мы решили рискнуть и начать активный поиск», - говорят в «ЛизаАлерт».

Рабочая неделя не позволила собрать большой штаб волонтеров, но те, кто приехал, трудились на пределе возможностей. Многие уезжали, чтобы решить неотложные дела, а потом снова возвращались. В первые дни пешие группы прошли 112 км местности, а с помощью беспилотников было осмотрено 90 км. Поисковый штаб был развернут в Огневской средней школе.

«Это бесценная поддержка от школы: в штабе мы можем координировать работу групп, заряжать оборудование, а у добровольцев есть возможность отдохнуть и восстановить силы». – отметили волонтеры.

Несмотря на активные поисковые работы, пенсионерку так и не удалось обнаружить. Тогда волонтеры обратились к сельчанам:

Ориентировка Фото: ДПСО "ЛизаАлерт".

«Вы сейчас главные помощники! Не думайте, что от вас ничего не зависит. Пожалуйста, проверьте свои дворы, участки, хозпостройки, теплицы, погреба, колодцы и другие укромные места. Возможно, бабушка решила там отдохнуть или укрыться от непогоды. Посмотрите на ориентировку, покажите соседям, родным, особенно пожилым - тем, кто не сидит в интернете».

Волонтеры призвали жителей Огней вспомнить: видели ли они Тамару Семеновну в последние дни перед исчезновением. Может быть, встретили её идущей по дороге и подвезли куда-нибудь или заметили одинокую бабушку на остановке, где-нибудь на лавочке у магазина. Ведь даже незначительное на первый взгляд воспоминание может стать ниточкой, которая поможет завершить поиск.

Также волонтеры ждут отклика от тех, кто живёт в соседних сёлах.

Если у вас имеется какая-то информация, позвоните на круглосуточную и бесплатную горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

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