Сайкл-вечеринка, бесплатные тренировки и лодки-драконы. Программа Дня физкультурника в Барнауле – 2026

На гребном канале пройдут соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле масштабно отпразднуют День физкультурника, который отмечается в этом году 8 августа. Администрация города и парки анонсировали насыщенную программу спортивных мероприятий, в которой каждый сможет найти активность для себя.

Парк «Изумрудный»

Когда: 7 августа, 14:00

Где: пр. Комсомольский, 128

Вход свободный

В самом популярном городском парке накануне Дня физкультурника, в пятницу, состоится большой Фестиваль спорта. Гостей ждут выступления СШОР по спортивной гимнастике, площадка ГТО, мастер-класс по конькобежному спорту, турнир по пляжному волейболу и показательные номера от Алтайской краевой федерации тхэквондо. Свои программы представят также спортивные клубы Барнаула.

Водный парк «Лапа»

Когда: 8 августа, 10.00

Где: Водный парк «Лапа» (Гребной канал, Новосибирский тракт, 23)

Вход свободный

Здесь пройдет фестиваль по пляжным и гребным видам спорта. В программе праздника: пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжный теннис, регби, турнир по гиревому спорту, соревнования по спортивному метанию ножа, перетягивание каната и стрельба из лука.

Также состоится открытый кубок по гребле на лодках-драконах. Традиционно для юных участников будут работать аниматоры и игровые зоны.

Парк «Центральный»

Когда: 8 августа, 12.00

Где: пр. Социалистический, 11

Вход свободный

8 августа в парке «Центральный» пройдёт фестиваль спорта «Стиль жизни – здоровье! 2026». Главная сцена и аллеи парка превратятся в единую спортивную площадку для гостей всех возрастов.

В программе турниры по армрестлингу, кроссфиту, жиму лёжа, шахматам, мастер-классы по йоге, гимнастике, фехтованию, теннису, скандинавской ходьбе, дартсу, прыжкам на батутах и фланкировке, лазертаг-тир, а также занятия по начальной военной подготовке и первой помощи.

Все желающие смогут сдать нормативы ГТО. Для детей и родителей подготовят настольные игры и площадки «Движения Первых». На главной сцене наградят победителей турниров, тренеров и ветеранов спорта. В течение дня будет работать мобильный центр «Здоровье». Специалисты проведут экспресс-диагностику: измерят давление, уровень сахара в крови и дадут необходимые консультации врачей. Завершится праздник выступлением кавер-группы «Скетч Бэнд». Все участники активностей получат сувениры и сладкие призы.

Парк «Арлекино»

Когда: 8 августа, 15.00

Где: улице Георгия Исакова, 149а

Вход свободный

В парке обустроят полосу препятствий, в которой смогут участвовать как команды из трёх человек (с предварительной регистрацией), так и одиночные спортсмены.

Гостей парка также ждут мастер-классы по хореографии, степу и йоге, интерактивные площадки, детские зоны и развлекательная программа. Кульминацией станет сайкл-вечеринка под открытым небо. С 18:30 до 19:00 одновременно будут работать 20 стационарных велотренажёров. Участников ждёт интенсивная групповая тренировка в сопровождении барабанного концерта.

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