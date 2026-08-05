День города в Барнауле – 2026: дата, программа празднования, салют

Салют планируют запустить над акваторией Оби Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году столица Алтайского края отметит 296 лет со дня образования. Обычно торжественные мероприятия по этому поводу проходят в конце лета или начале сентября. Собрали все, что на данный момент известно о праздновании Дня города в Барнауле – 2026: дата, программа празднования, будет ли салют.

Когда отметят День города в Барнауле – 2026?

Дата празднования уже известна. День города в Барнауле – 2026 отметят 5 сентября. Это будет первая суббота осени.

Однако, как отмечают в городской администрации, традиционно празднование Дня города не ограничится одной датой. В предпраздничные дни состоится открытие обновленной Доски Почета «Слава и гордость Барнаула», пройдут награждения с присвоением звания «Почетный гражданин города Барнаула», а также церемония вручения единовременных именных денежных выплат главы города студентам, школьникам и спортсменам.

Какая программа будет на День города в Барнауле – 2026?

Центральной площадкой празднования Дня города в 2026 году станут площадь Свободы, улица Мало-Тобольская и парк «Центральный». Главная сцена в этом году разместится на площади Свободы. Здесь состоится концерт с участием ведущих городских коллективов, а также будут работать молодёжные и спортивные площадки, ярмарки, зоны питания и мастер-классы.

В программе «Барнаул молодёжный» выступят студенческие творческие коллективы, будет организована патриотическая интерактивная площадка, презентация волонтёрских организаций и студенческих отрядов.

Спортивная программа «Барнаул спортивный – город чемпионов» включит соревнования по различным дисциплинам. На площадке у рынка «Старый базар» пройдёт Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение-5».

На пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской в День города запланирована масштабная ярмарка. Там будут представлены товары алтайских производителей, организуют продажу уличной еды, фуд-корт, дегустации и мастер-классы. Запланировано семь тематических площадок с участием не менее 60 предпринимателей. Также будут работать концертные и детские игровые программы, фотозоны и розыгрыши призов. Территория ярмарки будет оформлена в тематическом стиле.

Будет ли салют в Барнауле на День города – 2026?

В прошлом году, когда праздновали юбилей краевой столицы, салют не запускали. Тогда от пиротехнического шоу отказались по соображениям безопасности. В этом году, предварительно, салют будет. По крайней мере, мэрия ищет подрядчика, который устроит 8-минутный фейерверк за 1,4 млн рублей. А итоги конкурса должны подвести уже 11 августа.

В ЕИС «Закупки» указано, что для запуска планируется использовать такие пиротехнические изделия, как линии (роуты), батареи салютов, римские свечи и заряды разного калибра. Всего техническое задание предусматривает более тысячи пиротехнических изделий. Местом запуска станет акватория Оби.

Будут ли продавать алкоголь на День города в Барнауле – 2026?

Нет, продажу алкоголя, в том числе пива, 5 сентября ограничат. Как отметили в администрации города, такая мера традиционно вводится во время массовых праздничных мероприятий ради общественного порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все равно будет на нашей улице праздник». Почему отменили фестиваль Евдокимова на Алтае

На Алтае официально отменили 35-й юбилейный фестиваль «Земляки» имени Евдокимова (подробности)