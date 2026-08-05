Скелет на спине, с подогнутыми ногами. На Алтае нашли древнюю могилу и старинное золото

Археологи работали на памятнике «Урочище Балчикова‑3». Фото: НОЦ "Большой Алтай"

В Чарышском районе Алтайского края завершилась Международная археологическая экспедиция «Сентелек 2026». Какие ценные артефакты удалось найти, рассказал ведущий эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Сергей Грушин.

Ограбленный пазырыкский курган с золотом

Ученые, студенты и волонтеры работали на памятнике «Урочище Балчикова 3». Центром внимания археологов стал крупный курган пазырыкской культуры - V–III века до нашей эры. Погребение оказалось ограбленным. Была нарушена целостность захоронения, а человеческие кости перемешаны с лошадиными.

Однако учёным удалось зафиксировать элементы обряда и материальной культуры. Среди обломков нашли неповреждённые части скелета человека. Это позволило определить, что усопший был уложен головой на юго-восток, с согнутыми в коленях ногами. Также обнаружен развал керамического сосуда пазырыкского облика и три фрагмента золотой фольги.

«Золотая фольга — характерный элемент декора пазырыкцев. Ею облицовывали предметы из бронзы и дерева, использовали в украшениях и деталях костюма», — пояснил Сергей Грушин.

После завершения всех исследований объект рекультивировали, восстановив насыпь.

Сергей Грушин

Открытие сезона - нетронутый курган афанасьевской культуры

В последний день экспедиции археологам крупно повезло. Они обнаружили курган афанасьевской культуры - эпохи ранней бронзы. В отличие от пазырыкского, он оказался абсолютно нетронутым.

В нем исследователи нашли останки человека, уложенного по традиционному для афанасьевской культуры обряду: на спину, с согнутыми в коленях ногами, головой на юго-запад. Рядом с погребённым стоял целый керамический сосуд с характерным для афанасьевской культуры орнаментом.

«Это открытие продолжает серию исследований афанасьевских оград на Сентелеке. Впервые такие объекты были выявлены здесь в прошлом году», — отметил Сергей Грушин.

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