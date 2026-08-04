Кости священных коней и каменные гробницы: что нашли археологи в курганах Алтая этим летом

Алтайская земля продолжает отдавать свои секреты исследователям. Международные команды историков весь июль работали на самых известных памятниках региона. Специалисты искали ответы на вопросы о жизни, верованиях и традициях народов раннего Средневековья. Информацией о результатах свежих летних экспедиций поделилась пресс-служба АлтГУ. Подробности читайте в нашем материале.
Исследователи из России и Казахстана завершили работы на памятнике Катанда-I в Усть-Коксинском районе. Объект впервые описал востоковед Василий Радлов еще полтора века назад. Сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ вместе со студентами исследуют эту территорию уже второй год подряд.
Главным результатом работы стало разделение находок прошлого и текущего сезонов. Летом прошлого года в северо-восточной части Катанды-I, напомним, учёные раскопали одиночные тюркские оградки эпохи Первого Тюркского каганата (вторая половина VI – первая половина VII века н. э.). Однако в 2026 году археологи наткнулись на совершенно другую группу поминальных сооружений! Парные каменные конструкции, расположенные гораздо западнее.
Руководитель экспедиции, доктор исторических наук Николай Серегин раскрывает детали открытия:
«В текущем полевом сезоне мы неожиданно выявили другую группу поминальных сооружений – парные оградки, расположенные на значительном отдалении к западу от ранее изученных конструкций. Не исключено, что они относятся к более позднему времени и были возведены другой группой тюрок. У нас есть возможности для уточнения датировки этих оградок: в центре одной из них находились остатки деревянного столбика, а между объектами были выявлены кости лошади, свидетельствующие о тризне. Все это позволило отобрать образцы для радиоуглеродного анализа».
Поминальные оградки тюрки возводили не для захоронения людей, а ради проведения ритуалов и почитания умерших соплеменников. Теперь исследователям предстоит установить по результатам анализов, связаны ли новые парные оградки со старыми одиночными или их построили совсем другие племена столетия спустя.
Параллельно еще одна международная экспедиция АлтГУ вместе с магистрантами из Китая трудилась в предгорьях Краснощековского района, изучала памятники Чинетинского микрорайона.
«Мы уже второй год проводим международную археологическую экспедицию совместно с Северо-Западным университетом города Сиань. Китайские коллеги присоединились к изучению этого комплекса памятников, который отражает взаимодействие разных народов в зоне Большого Алтая от эпохи энеолита и до развитого средневековья», – рассказывает о работе завкафедрой религиоведения и регионоведения АлтГУ Петр Дашковский.
Основной объем работ прошел на могильнике Чинета-I, где историки исследовали четыре кургана пазырыкской культуры (VI–III вв. до н.э.). Ученым удалось расчистить погребение в каменном ящике – так называемый кара-кобинский тип.
«У пазырыкцев была традиция хоронить в разных типах погребальных сооружений – в деревянных срубах или рамах, а также реже в каменных ящиках, – объясняет Дашковский. – В этом году нам удалось обнаружить уже второе погребение этого типа, а первое было исследовано годом ранее. Среди сопроводительного инвентаря были обнаружены предметы вооружения, керамическая посуда, элементы снаряжения лошади, в том числе выполненные в скифском зверином стиле».
Почти во всех захоронениях археологи нашли костяки лошадей. Животные помогали кочевникам при жизни и, по поверьям предков, провожали душу умершего человека в загробный мир. Дополнительно ученые раскопали курган сросткинской культуры эпохи Средневековья.
«Ранее считалось, что эта культура занимала преимущественно степную и лесостепную часть Алтая, – подводит итог Петр Дашковский. – Благодаря нашим исследованиям выявлена уже целая серия погребений сросткинской культуры в предгорной зоне Северо-Западного Алтая».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Швейцарские часы и старые банкноты. Как сложилась судьба знаменитого бийского клада, найденного строителем в 2001 году
Бийчанин нашел на чердаке золото и поделил его с местным музеем (Подробности)