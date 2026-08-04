Кости священных коней и каменные гробницы: что нашли археологи в курганах Алтая этим летом

Исследователи из России и Казахстана завершили работы на памятнике Катанда-I. Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Алтайская земля продолжает отдавать свои секреты исследователям. Международные команды историков весь июль работали на самых известных памятниках региона. Специалисты искали ответы на вопросы о жизни, верованиях и традициях народов раннего Средневековья. Информацией о результатах свежих летних экспедиций поделилась пресс-служба АлтГУ. Подробности читайте в нашем материале.

Загадка парных оградок

Исследователи из России и Казахстана завершили работы на памятнике Катанда-I в Усть-Коксинском районе. Объект впервые описал востоковед Василий Радлов еще полтора века назад. Сотрудники НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» АлтГУ вместе со студентами исследуют эту территорию уже второй год подряд.

Главным результатом работы стало разделение находок прошлого и текущего сезонов. Летом прошлого года в северо-восточной части Катанды-I, напомним, учёные раскопали одиночные тюркские оградки эпохи Первого Тюркского каганата (вторая половина VI – первая половина VII века н. э.). Однако в 2026 году археологи наткнулись на совершенно другую группу поминальных сооружений! Парные каменные конструкции, расположенные гораздо западнее.

Археологи наткнулись на совершенно другую группу поминальных сооружений! Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Руководитель экспедиции, доктор исторических наук Николай Серегин раскрывает детали открытия:

«В текущем полевом сезоне мы неожиданно выявили другую группу поминальных сооружений – парные оградки, расположенные на значительном отдалении к западу от ранее изученных конструкций. Не исключено, что они относятся к более позднему времени и были возведены другой группой тюрок. У нас есть возможности для уточнения датировки этих оградок: в центре одной из них находились остатки деревянного столбика, а между объектами были выявлены кости лошади, свидетельствующие о тризне. Все это позволило отобрать образцы для радиоуглеродного анализа».

Справка

Поминальные оградки тюрки возводили не для захоронения людей, а ради проведения ритуалов и почитания умерших соплеменников. Теперь исследователям предстоит установить по результатам анализов, связаны ли новые парные оградки со старыми одиночными или их построили совсем другие племена столетия спустя.

Вооружение скифов и погребения в каменных ящиках

Параллельно еще одна международная экспедиция АлтГУ вместе с магистрантами из Китая трудилась в предгорьях Краснощековского района, изучала памятники Чинетинского микрорайона.

«Мы уже второй год проводим международную археологическую экспедицию совместно с Северо-Западным университетом города Сиань. Китайские коллеги присоединились к изучению этого комплекса памятников, который отражает взаимодействие разных народов в зоне Большого Алтая от эпохи энеолита и до развитого средневековья», – рассказывает о работе завкафедрой религиоведения и регионоведения АлтГУ Петр Дашковский.

Почти во всех захоронениях археологи нашли костяки лошадей. Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Основной объем работ прошел на могильнике Чинета-I, где историки исследовали четыре кургана пазырыкской культуры (VI–III вв. до н.э.). Ученым удалось расчистить погребение в каменном ящике – так называемый кара-кобинский тип.

«У пазырыкцев была традиция хоронить в разных типах погребальных сооружений – в деревянных срубах или рамах, а также реже в каменных ящиках, – объясняет Дашковский. – В этом году нам удалось обнаружить уже второе погребение этого типа, а первое было исследовано годом ранее. Среди сопроводительного инвентаря были обнаружены предметы вооружения, керамическая посуда, элементы снаряжения лошади, в том числе выполненные в скифском зверином стиле».

Дополнительно ученые раскопали курган сросткинской культуры. Фото: НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Почти во всех захоронениях археологи нашли костяки лошадей. Животные помогали кочевникам при жизни и, по поверьям предков, провожали душу умершего человека в загробный мир. Дополнительно ученые раскопали курган сросткинской культуры эпохи Средневековья.

«Ранее считалось, что эта культура занимала преимущественно степную и лесостепную часть Алтая, – подводит итог Петр Дашковский. – Благодаря нашим исследованиям выявлена уже целая серия погребений сросткинской культуры в предгорной зоне Северо-Западного Алтая».

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