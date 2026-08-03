Сбежала из дома в 15 лет. Что известно об эскортнице Софье Мармеладовой из Бийска

София Вершинина в зале суда Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

На прошлой неделе московский суд вынес приговор блогеру откровенного контента Сони Мармеладовой (настоящее имя – София Вершинина). Девушка родилась в Бийске, но сразу после совершеннолетия уехала «покорять» столицу. Сейчас на фоне судебного процесса блогер привлекла к себе огромное внимание. Что известно о ней – читайте в материале «КП»-Барнаул».

От Бийска до столицы

София Вершинина родилась в Бийске в августе 2004 года. Судя по старым постам в ее социальных сетях, в свое время она жила и в Самаре. В частности, есть публикации с ее подростковыми художественными работами и даже фотосессия из самарской Детской художественной школы им. Г.Е. Зингера.

В 2022 году девушка перебралась в столицу. Зарабатывать себе на безбедную жизнь она начала в сфере эскорта. Час в ее обществе оценивался в то время от 60 тысяч рублей. Со временем, став более известной София стала активно давать интервью и в одном из них говорила, что эскорт и проституция различаются лишь формулировками — как продавец и менеджер по продажам. В 95 % случаев сопровождение заканчивается интимом, если этого хочет клиент, а обещания «работы без секса» в объявлениях являются обычным обманом.

К слову, Соня участвовала во многих шоу и даже в программах на федеральных каналах. В одном из последних своих подкастов на канале «Код духа» она заявила, что в древнейшую профессию она пошла после неудачного романтического опыта. А в сферу эскорта и вовсе ушла в 15 лет, сбежав из дома!

«Не все мужчины понимали, какой травматичный опыт они могут нанести девочке в 18 лет. Проворачивали разные манипуляции и прочие истории. Была история, когда мужчина угрожал мне», - говорила девушка.

Девушка распространяла откровенный контент. Скриншот видео соцсети

Подписка в 50 тысяч

Постепенно София от формата прямого общения с клиентами в эскорте перешла в онлайн формат. Она завела свой закрытый телеграм-канал, где предлагала получить доступ к откровенным фото и видео за деньги. Доступ в премиумный канал стоил 50 тысяч рублей. Там то и были распространены фото и видео откровенного характера, которые и привлекли внимание правоохранителей.

Позже станет известно, что в год Софии удавалось зарабатывать до 30 миллионов рублей.

Интересно, что на подкасте канала «Код духа», который вышел в эфир в конце июля, девушка заявила, что она больше не хочет говорить публично на тему эскорта. А к концу 2026 года и вовсе планировала уйти из этой профессии.

«Полгода назад я была уверена, что буду работать до 50 лет в этой профессии. И уйду только либо замуж, либо на пенсию. Я изменила свою позицию. Поняла, что не уходила из-за страхов, неуверенности, разочарования и неуверенности в бизнесе, который у меня был до этого. В итоге это не дает ни удовлетворения, ни социального признания», - сказала София.

Девушка распространяла откровенный контент. Скриншот видео соцсети

Вернули секс-игрушки

И вот 28 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против Софьи Вершининой. Её обвиняли в создании и распространении порнографических материалов в интернете, совершённых группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку, оформив подписку на её закрытые каналы. Последующая экспертиза подтвердила порнографический характер опубликованных материалов.

Дело Вершининой рассматривалось в суде. Ей грозило до шести лет лишения свободы. Её личный аккаунт в запрещенной соцсети был удалён.

31 июля суд вынес приговор. Её приговорили к трем годам лишения свободы условно. Было конфисковано у нее 4,8 миллиона рублей и iPhone 16 Pro Max. Также ей запретили менять место жительства, пользоваться интернетом и администрировать сайты на три года. Однако изъятые во время обысков украшения, интимные товары и секс-игрушки были возвращены. После судебного заседания на вопрос журналиста о дальнейших планах Соня Мармеладова не ответила.

КСТАТИ

Интересно, что псевдоним девушка взяла в честь персонажа Фёдора Достоевского из романа «Преступление и наказание». В книге Соня Мармеладова также имела «желтый билет», занималась проституцией. Делала она это для спасения семьи. В своем интервью Вершинина тоже заявляла, что помогает семье и, в частности, ей нужны сейчас были деньги для операции у мамы.

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