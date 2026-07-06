«Мась, ну такова доля женская». Модель из Барнаула, которую связывали с Тимати, заявила о беременности от певца Иракли

Екатерина снялась в клипе у Иракли. Скриншот видео

Модель и блогер Екатерина Лукьянова переехала в Москву из Барнаула недавно, но уже несколько раз давала поводы для разговоров о ней в медиапространстве. Например, после переезда в столицу она несколько раз появилась на фото рядом с рэпером Тимати, и тут же поползли слухи об их романе. Позже девушка рассказала, как рассталась с другим богатым ухажером. И вот новое заявление Екатерины – она беременна от Иракли Пирцхалавы, еще одного «выпускника» проекта «Фабрика Звезд», автора хита «Лондон-Париж». Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

По уже сложившейся традиции, все неурядицы и проблемы Екатерина публикует у себя в блоге. Произошло так и в этот раз. Девушка сообщила, что состояла в отношениях с Иракли.

«На одном из концертов мы были вместе, максимально показывая, что я его девушка, а он мой мужчина, и мы вместе», - отметила Екатерина.

Отношения, видимо, развивались стремительно. Девушка даже снялась в клипе Иракли «Матушка-Россия». Но вот неожиданно отношения снова дали сбой. До определенного момента, по словам Екатерины, о ее отношениях с певцом знал только узкий круг лиц. Но вот вдруг она сама опубликовала совместные с Иракли фото и заявила, что беременная, но продолжать отношения не намерена. Видимо, все началось с того, что знакомая Екатерины написала ей, что на одном из концертов в другом городе Иракли обнимает и целует уже другую красотку.

Певец Иракли Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я считаю, хоть кто ты, хоть певец, хоть простой мужчина, не должен ты так относиться к тому, кого любишь, от кого ждешь ребенка. Все тяжелые периоды я проживаю сейчас одна. Ссылаешься на работу, концерты и ежедневно забитый график, а на самом деле: девичники, поцелуи, обнимашки», - написала Екатерина.

Огласке девушка предала и сообщения от Иракли.

«Ну роди мне, если тебе ребенок не нужен. Потом благодарить будешь, что такая красотка родилась талантливая. Мась, ну такова доля женская. Даже моё нахождение рядом не поможет тебе переносить твое состояние. Это состояние же внутри тебя, даже когда я нахожусь рядом с тобой, плохо тебе одной», - гласит сообщение.

Сам Иракли был ранее женат на Елене Гребенщиковой. Они развелись в 2014 году, но сохранили хорошие отношения, чтобы воспитывать двух сыновей. И вот на фоне сообщений от Екатерины по сети распространились слухи о том, что певец вернулся к бывшей жене. Сама Гребенщикова тоже отреагировала на ситуацию:

«Сто девушек мне написали уже. Я понимаю, что вы ждете от меня какого-то громкого ответа. Но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешевого сериала. Как только я во всем разберусь, тогда мы с вами поговорим честно. Что я точно не буду делать, я не буду встревать в публичную войну с другой женщиной, тем более, с беременной. Для меня важно в этой ситуации остаться достойным человеком, как и всегда».

Чем закончится этот «сериал» посмотрим в будущем. Но, судя по прошлому опыту, от публичного поля ничего не скроется.

Напомним, что у Екатерины Лукьяновой уже есть маленький сын от первого брака. В его жизни, по ее же собственным словам, она участвует мало, считая, что в первую очередь счастливой должна быть мама, тогда будет счастлив и ребенок.

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