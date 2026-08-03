Лежала в кустах, изнеможенная, без одежды. Пропавшую в Барнауле женщину нашел рыбак в зарослях у озера

Женщину нашли в зарослях у озера Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле завершились поиски 39-летней местной жительницы Анны В. К счастью, ее обнаружили живой, но в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее её дочь забила тревогу, потому что мама с 27 июля перестала отвечать на звонки. Примерно за месяц до этих событий женщину сильно избил сожитель, но она забрала заявление из полиции.

Как стало известно «Комсомолке», к вечеру 2 августа Анну нашли. Она лежала раздетой в болотных зарослях у озера Хомутиное. Судя по всему, речь идет о водоеме неподалеку от Казённой заимки. Именно там ранее последний раз поймали сигнал её телефона. Местный рыбак по имени Александр услышал хрип в кустах.

«Она лежала изнеможённая, обкусанная мухами и комарами. Рыбак нес ее 5 километров на руках. Напоил, покормил, а затем вызвал полицию», – рассказала дочь.

По словам девушки, в день исчезновения Анна сбежала от сожителя, который в очередной раз ее избил, а после – ничего не помнит. По смутным воспоминаниям, ее якобы кто-то преследовал, а затем бросил обнаженную в кусты. Также при ней была сумка с документами, которая пропала.

В МВД по Алтайскому краю подтвердили, что женщину нашли живой, однако комментировать подробности отказались.

Дочь пострадавшей добавила, что на сожителя возбудили уголовное дело. Сейчас они с матерью находятся в следственном комитете.

«Если бы ее не нашли, то, возможно, мамы бы уже не было в живых», – говорит дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сильно избил сожитель». Дочь пропавшей жительницы Барнаула рассказала подробности исчезновения

В Барнауле пропала 39-летняя женщина (подробности)