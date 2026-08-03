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Звезды3 августа 2026 6:30

Почему Бузова в бикини впервые не смогла искупаться в озере Яровое на Алтае

Ольга Бузова выступила на Яровом, но вот искупаться не смогла
Александр Коровниченко
Звезда одела бикини, но так и не искупалась

Звезда одела бикини, но так и не искупалась

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Для Ольги Бузовой Алтай постепенно превращается в одно из самых любимых мест. Зимой звезда приезжала в Горный Алтай, где каталась на лыжах и наслаждалась баней. Ну а летом по традиции приехала в Яровое. Похвасталась купальником, но вот в озеро не полезла.

Для Ольги Бузовой поездки в Яровое летом уже стали традицией. Она регулярно бывает здесь с концертами с 2019 года. И каждый раз купалась в соленом озере Большое Яровое. Но нынешняя поездка стала исключением.

«Ни купаться, ни загорать мне нельзя», - сказала Ольга.

Все дело в том, что несколько месяцев назад звезда получила травму колена. Ей даже потребовалась операция, после которой она некоторое время провела в коляске. После этого медики порекомендовали звезде воздержаться от солнечных ванн и купания. Но несмотря на это Ольга не прекращала работать и даже выступала в Кремле.

Будучи с гастролями в Яровом, звезда сделала фото в купальнике на берегу озера и выложила в свои соцсети. А по поводу концерта написала, что он прошел на одном дыхании. После выступления Ольга сразу улетела в Москву из Новосибирска.

Напомним, что в последний раз на Алтай Ольга Бузова прилетала в марте. Тогда она выступила в Барнауле, а потом поехала в Горный Алтай, где каталась на лыжах, грелась в сауне и, как всегда, просто наслаждалась жизнью. Кстати, тогда тоже звезда показала свой купальник под комбинезоном на фоне заснеженных гор.

Ольга на озере Большое Яровое

Ольга на озере Большое Яровое

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Недавно Ольга перенесла операцию на колене

Недавно Ольга перенесла операцию на колене

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

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