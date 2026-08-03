Почему Бузова в бикини впервые не смогла искупаться в озере Яровое на Алтае

Звезда одела бикини, но так и не искупалась Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Для Ольги Бузовой Алтай постепенно превращается в одно из самых любимых мест. Зимой звезда приезжала в Горный Алтай, где каталась на лыжах и наслаждалась баней. Ну а летом по традиции приехала в Яровое. Похвасталась купальником, но вот в озеро не полезла.

Для Ольги Бузовой поездки в Яровое летом уже стали традицией. Она регулярно бывает здесь с концертами с 2019 года. И каждый раз купалась в соленом озере Большое Яровое. Но нынешняя поездка стала исключением.

«Ни купаться, ни загорать мне нельзя», - сказала Ольга.

Все дело в том, что несколько месяцев назад звезда получила травму колена. Ей даже потребовалась операция, после которой она некоторое время провела в коляске. После этого медики порекомендовали звезде воздержаться от солнечных ванн и купания. Но несмотря на это Ольга не прекращала работать и даже выступала в Кремле.

Будучи с гастролями в Яровом, звезда сделала фото в купальнике на берегу озера и выложила в свои соцсети. А по поводу концерта написала, что он прошел на одном дыхании. После выступления Ольга сразу улетела в Москву из Новосибирска.

Напомним, что в последний раз на Алтай Ольга Бузова прилетала в марте. Тогда она выступила в Барнауле, а потом поехала в Горный Алтай, где каталась на лыжах, грелась в сауне и, как всегда, просто наслаждалась жизнью. Кстати, тогда тоже звезда показала свой купальник под комбинезоном на фоне заснеженных гор.

Ольга на озере Большое Яровое Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Недавно Ольга перенесла операцию на колене Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вдруг кони понесли». Министр Лавров рассказал о чудесном спасении во время путешествия на Алтае