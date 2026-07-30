«Вдруг кони понесли». Министр Лавров рассказал о чудесном спасении во время путешествия на Алтае

Министр Лавров неоднократно сплавлялся по алтайским рекам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью журналисту Андрею Кондрашову. Помимо вопросов о международных отношениях, политике, были затронуты и личные темы. Одна из них касалась жизненных чудес. И оказалось, что одно чудо с министром произошло на Алтае.

Интервьюер Андрей Кондрашов спросил министра о том, случалось ли в его жизни нечто, что можно объяснить только влиянием внешних сил. Сергей Лавров сказал, что такое несомненно было, но рассказывать обо всем не хотел бы. Однако одну историю поведал.

Случилось это на Алтае. Министр участвовал в сплаве по реке Катунь в Республике Алтай. Во время одной из остановок группа решила проехаться верхом на лошадях.

«Я занимался конным спортом еще в институте. У меня были какие-то навыки, а у ребят не у всех. Вдруг кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа гора, слева по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться», - поделился министр.

Увлечение сплавами у Лаврова и его друзей началось еще в 1980-х годах. Тогда будущий министр впервые сплавился по реке Белой в Башкирии, но река была довольно спокойной. После этого компания стала регулярно сплавляться по горным алтайским рекам.

«На Катуни мы провели почти 20 лет, в смысле не зим, а лет. У нас там много друзей и край фантастический», - сказал министр.

Ну а особую атмосферу таким путешествиям придают вечерние посиделки у костра под гитару. Среди любимых исполнителей Сергей Лавров назвал Булата Окуджаву и Владимира Высоцкого.

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