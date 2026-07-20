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Происшествия20 июля 2026 7:30

«Почти год мы жили в страхе и неизвестности»: на Алтае нашли тело пропавшего год назад Даниила Кузнецова

На Алтае нашли тело пропавшего год назад Даниила Кузнецова
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Парень пропал 23 августа 2025 года по пути домой

Парень пропал 23 августа 2025 года по пути домой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Почти год шли поиски Даниила Кузнецова в Алтайском крае. Парень пропал 23 августа 2025 года по пути домой – вместе с коллегой он возвращался из Барнаула в Березовку, но в поездке мужчины поругались. Даниил вышел из машины и бесследно пропал. Долгие месяц семья жила в неизвестности, и вот, накануне, 17 июля, самое страшное подтвердилось.

Поиски Даниила Кузнецова в Алтайском крае завершены

Напомним, что коллега Даниила высадил его на трассе возле села Токарево. Камеры видеонаблюдения засекли, как молодой человек стоит на дороге, ведущей к садоводству «Янтарное». После исчезновения Даниила следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски Даниила продолжали практически всю осень. В зимнее время розыском парня занимались только правоохранители, без волонтеров, но с наступлением весны добровольцы вновь к ним присоединились. Семья не теряла надежды, что однажды Даниил обязательно найдется! И спустя 11 месяцев его, наконец, нашли.

«Найден, погиб», - такое трагичное сообщение было оставлено в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Сестра Даниила подтвердила, что тело молодого человека было обнаружено. Уже на этой неделе семья сможет, наконец, проститься с Даниилом.

«Уважаемые волонтеры, координаторы и все, кто был с нами. Почти год мы жили в страхе и неизвестности. И все это время вы были нашей опорой. Вы выезжали на поиски в любую погоду, расклеивали и распространяли ориентировки, писали нам слова поддержки, когда казалось, что силы на исходе. Вы не давали нам упасть духом и продолжали верить. Мы знаем, сколько сил, времени и душевного тепла вы вложили в нашу историю. Каждый из вас – часть этого долгого пути. И сегодня, когда мы, наконец, можем сказать, что брат вернулся, пусть и таким образом, чтобы мы могли попрощаться с ним, - мы хотим, чтобы вы знали: ваша работа не была напрасной. Она приблизила этот день <…>» - пишет сестра Даниила в месенджере.

Что произошло

В СК рассказали, что тело молодого человека нашли в заброшенном доме в садоводстве.

Тем временем семья погибшего назвала дату прощания. Похороны Даниила пройдут 24 июля с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Память» (Новоалтайск, улица Черепановых, 3).

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В последний раз Даниила Кузнецова видели в районе села Токарево в августе прошлого года (подробнее)