Парень пропал 23 августа 2025 года по пути домой Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Почти год шли поиски Даниила Кузнецова в Алтайском крае. Парень пропал 23 августа 2025 года по пути домой – вместе с коллегой он возвращался из Барнаула в Березовку, но в поездке мужчины поругались. Даниил вышел из машины и бесследно пропал. Долгие месяц семья жила в неизвестности, и вот, накануне, 17 июля, самое страшное подтвердилось.

Поиски Даниила Кузнецова в Алтайском крае завершены

Напомним, что коллега Даниила высадил его на трассе возле села Токарево. Камеры видеонаблюдения засекли, как молодой человек стоит на дороге, ведущей к садоводству «Янтарное». После исчезновения Даниила следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Поиски Даниила продолжали практически всю осень. В зимнее время розыском парня занимались только правоохранители, без волонтеров, но с наступлением весны добровольцы вновь к ним присоединились. Семья не теряла надежды, что однажды Даниил обязательно найдется! И спустя 11 месяцев его, наконец, нашли.

«Найден, погиб», - такое трагичное сообщение было оставлено в группе поискового отряда «Лиза Алерт». Сестра Даниила подтвердила, что тело молодого человека было обнаружено. Уже на этой неделе семья сможет, наконец, проститься с Даниилом.

«Уважаемые волонтеры, координаторы и все, кто был с нами. Почти год мы жили в страхе и неизвестности. И все это время вы были нашей опорой. Вы выезжали на поиски в любую погоду, расклеивали и распространяли ориентировки, писали нам слова поддержки, когда казалось, что силы на исходе. Вы не давали нам упасть духом и продолжали верить. Мы знаем, сколько сил, времени и душевного тепла вы вложили в нашу историю. Каждый из вас – часть этого долгого пути. И сегодня, когда мы, наконец, можем сказать, что брат вернулся, пусть и таким образом, чтобы мы могли попрощаться с ним, - мы хотим, чтобы вы знали: ваша работа не была напрасной. Она приблизила этот день <…>» - пишет сестра Даниила в месенджере.

Что произошло

В СК рассказали, что тело молодого человека нашли в заброшенном доме в садоводстве.

Тем временем семья погибшего назвала дату прощания. Похороны Даниила пройдут 24 июля с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Память» (Новоалтайск, улица Черепановых, 3).

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