Кому с 1 августа 2026 года в Алтайском крае повысят пенсии?

Пенсию увеличат работающим пенсионерам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В августе работающих пенсионеров в Алтайском крае ждет прибавка. Региональное отделение Социального фонда проведет беззаявительный перерасчет пенсий.

Кому увеличат выплаты

Перерасчёт коснётся получателей пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки индивидуален и зависит от официальной зарплаты в 2025 году. Чем выше доход, тем больше увеличение. Максимальная прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами.

«Увеличенную пенсию региональное Отделение перечислит в августе по стандартному графику вместе с пенсией», – уточняет управляющая отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Какая ожидается прибавка?

Стоимость пенсионного коэффициента зависит от того, в каком году гражданин оформил пенсию и когда вновь начал трудиться после увольнения. В отделении Соцфонда рассчитали, что в среднем по региону увеличение составит 258,84 рубля.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года Отделение СФР по Алтайскому краю возобновило индексацию пенсий работающих пенсионеров на общих основаниях с неработающими, с учётом инфляции за предыдущий год.

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