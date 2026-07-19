В Алтайском крае почти 18 тысяч семей получили новую выплату

Заявление можно подать до 1 октября 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае новую выплату назначили почти 18 тысячам семей. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России по региону. Общая сумма поддержки превысила 479 млн рублей.

Выплата положена официально трудоустроенным родителям, которые могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц — до 7% от годового дохода. Таким образом государство снижает налоговую нагрузку на семьи.

Право на выплату имеют родители, если в семье растут двое и более детей (до 18 лет или до 23 лет при очном обучении), они являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране, среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в Алтайском крае за предыдущий год, в 2025 году работающий родитель платил НДФЛ, у заявителя нет долгов по алиментам, а имущество семьи соответствует установленным нормам.

Заявление можно подать до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», в клиентской службе Отделения СФР или в МФЦ. В большинстве случаев достаточно только заявления — остальные сведения фонд проверяет самостоятельно. Рассмотрение занимает до десяти рабочих дней, деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней после одобрения. Выплата назначается каждому из работающих родителей и не учитывается при назначении других пособий.